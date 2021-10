Pokémon Unite’s Hype Halloween ajoute Greedent, un nouveau mode, bien plus

Les écureuils trompent les rongeurs à coup sûr, alors quelle est la gâterie ?

Juste à temps pour la saison effrayante, TiMi Studio Group lancera un événement Pokémon Unite Halloween le 20 octobre dédié à tout ce qui est effrayant. C’est aussi un patch assez massif, contenant un tout nouveau monstre jouable, un équipement supplémentaire et plus encore.

Le point culminant de la bande-annonce de la mise à jour est l’ajout de Greedent, un Pokémon de type Normal introduit dans la huitième génération. L’évolution finale de Skwovet, Greedent est une créature ressemblant à un écureuil qui utilise principalement des attaques physiques. Nous ne voyons pas trop de ses capacités dans la bande-annonce, mais il semble que Greedent aura de solides mouvements de dégagement de voie parfaits pour chasser les ennemis.

Ailleurs dans la mise à jour se trouve une nouvelle superposition de carte qui la transforme en quelque chose de plus proche de The Nightmare Before Christmas. Alors que le jeu a déjà commencé à incorporer de la musique effrayante, une fois que les choses auront officiellement démarré, vous verrez de nombreuses citrouilles sculptées et des lumières festives accrochées. Il existe un nouveau mode dans lequel les monstres peuvent également se transformer en citrouilles pendant un match, mais on ne sait pas comment cela fonctionnera. Certains ultimes, comme celui de Lucario, ont également été modifiés pour correspondre à la saison d’Halloween.

L’événement Halloween Festival à durée limitée propose également de nouveaux produits cosmétiques Trainer (comme des casques de citrouille en forme de Pikachu) et Holowear pour Charizard, Eldegoss, Lucario, Wigglytuff et Zeraora. Par exemple, Lucario est habillé comme Zorro, avec une cape noire, un chapeau pointu et un masque pour les yeux assortis. Le tout se déroule du 20 octobre au 7 novembre.

Lire la suite: L’enquête Pokémon Unite suggère que d’énormes changements pourraient être à venir

Cet événement d’Halloween survient juste un mois après que TiMi Studio Group a abandonné le populaire MOBA sur les appareils mobiles. Dans le même temps, Pokémon Unite a commencé une nouvelle saison qui a emmené nos monstres de poche dans l’espace. Deux créatures, Mamoswine et Sylveon, ont également rejoint la liste du jeu. Avec Greedent, qui est une inclusion certes inspirée, il y a maintenant 26 Pokémon jouables au total.