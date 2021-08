Pokémon VGC restera dans Sword & Shield

De nombreuses séries sont encore à venir en Génération 8.

Alors que nous jouons à travers notre premier format non-Dynamax dans Pokémon compétitif, l’avenir de la compétition a été révélé ! Le directeur de l’exploitation de Pokémon Company, Takato Utsunomiya, a déclaré :

“En ce qui concerne les batailles classées que beaucoup d’entre vous continuent d’apprécier, elles se dérouleront comme auparavant dans Pokémon Sword et Pokémon Shield. Nous espérons que vous vous amuserez tous en participant à un jeu encore plus compétitif à l’avenir.

Alors qu’est-ce que cela signifie pour la scène compétitive dans son ensemble ? Commençons par le certain. Tous les Pokémon de la génération 1 à la génération 8 que nous avons actuellement dans Sword and Shield ne vont nulle part. Il n’y aura pas de retour en arrière vers la 4e génération, et les statistiques et les Pokémon eux-mêmes ne changeront pas à la manière de Pokémon Legends : Arceus. Passons maintenant à toutes les possibilités. En parlant de Pokémon Legends : Arceus, il a été annoncé qu’il y aurait de nouvelles formes de Pokémon comme Hisuan Growlithe et Hisuan Braviary ainsi que de tout nouveaux Pokémon, tels que Wyrdeer et Basculegion.

Les quatre Pokémon nouvellement annoncés, Wyrdeer, Basculegion, Hisuan Braviary et Hisuan Growlithe.

Mettre en forme les questions

En plus des nouveaux Pokémon, il y aura également de nouveaux formats. Actuellement, nous sommes dans le premier format non Dynamax pour Sword and Shield. Beaucoup en sont ravis, alors que certains joueurs manquent en fait le mécanisme de génération 8. Il est très possible que les créateurs de formats compétitifs essaient de ramener Dynamax dans quelques formats à l’avenir, étant donné qu’il nous reste probablement quelques années avec cette génération. Nous avons vu Dynamax sans Pokémon restreint, Dynamax avec Pokémon restreint, et maintenant aucun Dynamax avec Pokémon restreint.

La société Pokémon a montré qu’elle était prête à bouleverser les formats pour garder les choses à jour. Si nous continuons à voir de grands changements comme celui-là à l’avenir, cela gardera de nombreuses personnes engagées et diverties.

La publication Pokémon VGC To Stay In Sword & Shield est apparue en premier sur Esports News Network | ESTNN.