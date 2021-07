Poker d’as au retour de Baja Spain Aragón

21/07/2021 à 12:11 CEST

La Baja Spain Aragon, qui se joue du 22 au 24 juillet Après l’arrêt de la dernière édition en raison de la pandémie de coronavirus, il aura un record de conducteurs de luxe dans le cas des voitures avec la présence de Yasir Seaidan, Orlando Terranova, Joan “Nani” Roma, Sébastien Loeb et Nasser Al-Attiyah.

Le rendez-vous de Teruel, la seule épreuve espagnole marquant pour la FIA Bajas Cross Country et la FIM Bajas World Cup, Ce sera l’une des éditions les plus aspirantes à monter sur la plus haute marche du podium puisqu’elle mettra en scène de véritables légendes du rallye et du Dakar.

La XXXVIIe édition de Baja España Aragón sera un record, avec plus de 200 équipes inscrites, dont 132 participeront à la catégorie auto. L’actuel leader de la Coupe du monde, le Saoudien Yasir Seaidan, arrive en Espagne après avoir remporté les deux précédentes manches de la compétition, celles disputées en Arabie Saoudite et en Jordanie, et sera l’un des nombreux prétendants à la victoire.

L’actuel vainqueur de l’édition 2019, l’Argentin Orlando Terre-Neuve, partagera une équipe avec deux autres candidats à la victoire, l’Espagnol Joan “Nani” Roma (cinq fois vainqueur en Aragon en auto, le dernier en 2015, et quatre fois en moto, et vainqueur du Dakar en 2014 en auto et en 2004 en moto) et le Français Sébastien Loeb (neuf fois champion du monde des rassemblements) qu’il choisira d’inscrire son nom pour la première fois dans la liste des gagnants.

Un autre favori pour grimper au sommet de la boîte est un habitué de la course aragonaise, Qatari Nasser Al-Attiyah (trois fois champion du Dakar) qu’il cherchera son quatrième triomphe à Baja España Aragón. Àl Attiyah s’affrontera au volant du Toyota Hilux de la structure Overdrive en partageant des box avec des pilotes comme le Saoudien Yazeed Al-Rajhi ou le Néerlandais Erik Van Loon. ils rejoignent Gérard Farrés (quintuple vainqueur de la Baja) e Isidre Estève (six victoires dans la course aragonaise).

Invités illustres

Outre les noms habituels, la présence du champion de Superbike et pilote de MotoGP, Carlos Checa, se démarque. Ciryl neveu, quintuple vainqueur du Dakar dans les années 80, ou l’Allemand Jutta Kleinschmidt, première et unique femme à remporter un rallye Dakar (2001). Le pilote de Colonia retourne à Baja Aragón et le fera au volant d’une Mini pour continuer à ajouter des kilomètres pour la prochaine épreuve Extreme E.

Un cas particulier sera celui de l’Arabie saoudite Machael Alobaidan, Car elle sera la première pilote de ce pays à concourir en dehors du Moyen-Orient en vue de son atterrissage au Rallye Dakar en 2022.

Elles ne seront pas les seules femmes à participer à cette édition de Baja Aragón car l’Australienne sera également de la partie. Molly Taylor, l’anglais Catie Munnings (conducteur Extrême E), les Français Marion Andrieu, l’italien-espagnol Christine Giampaoli et sa copilote Rosa Romero avec un Toyota Hilux et aussi Place Monique au volant d’un Toyota Land Cruiser.

Dans la catégorie camion, le favori est le tchèque Martin Macik, avec deux triomphes dans la course aragonaise (2017 et 2019), bien qu’il aura des rivaux coriaces dans Tomas Vratny, Maurik Van Den Heuvel, Javier Mariezkurrena et Alex Aguirregaviria.

La Baja comportera deux étapes au cours desquelles 580 kilomètres seront parcourus entre les régions de Jiloca et la Communauté de Teruel.

Ce jeudi les vérifications techniques auront lieu et administratif au Palais des Expositions et des Congrès de Teruel. Vendredi, le premier jour débutera avec 180 km chronométrés tandis que samedi ce sera 353.

ep / apa