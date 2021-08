Poker en ligne avec les dernières technologies financières pour le monde moderne ZyCrypto ⋆ Crypto new media

Publicité





INTRODUCTION À INPOKER

InPoker est une nouvelle plate-forme qui introduit plusieurs mises à jour modernes de l’expérience de poker en ligne classique, principalement le protocole DeFi intégré et l’adhésion NFT ainsi que l’engagement des influenceurs des médias sociaux et des marques/entreprises qui organisent des jeux sponsorisés. La plate-forme a été lancée en douceur le 30 juillet et a depuis atteint le cap des 10 000 inscrits et 700 utilisateurs quotidiens.

InPoker offre à ses utilisateurs différentes façons de gagner des récompenses grâce au modèle de jeu pour gagner et à l’engagement des entreprises et des influenceurs des médias sociaux. Le protocole DeFi permet aux utilisateurs de fournir des actifs cryptographiques et de gagner des APY pendant qu’ils jouent, tandis que l’abonnement NFT offre un accès exclusif à des tournois spéciaux et à divers avantages. La plate-forme promeut des tournois basés sur les compétences, des sit & go et des jeux compétitifs similaires. Les utilisateurs peuvent choisir de participer à des tournois sponsorisés/freeroll ou à des jeux réguliers avec des frais d’inscription.

InPoker fournit les outils et le contrôle total des paramètres aux influenceurs des réseaux sociaux et aux marques/entreprises qui souhaitent organiser leurs propres tournois. Les organisateurs peuvent définir leur propre commission qu’ils reçoivent de chaque tournoi, définir des codes de parrainage uniques pour chaque événement, le montant du buy-in, les prix et le pourcentage que les influenceurs recevront pour les utilisateurs parrainés.

Cela contribue grandement au modèle de jeu pour gagner qui anime la plate-forme InPoker. En plus des tournois réguliers avec buy-in, InPoker propose de nombreux tournois freeroll où les joueurs peuvent montrer leurs compétences et gagner des prix sans utiliser leurs fonds.

Se connecter avec des influenceurs qui ont un vaste réseau d’abonnés peut améliorer l’engagement du public et augmenter l’intérêt pour la plate-forme

Que les influenceurs des réseaux sociaux choisissent de créer leurs propres tournois ou invitent leurs abonnés à des tournois sponsorisés, ils peuvent gagner une commission sur chaque jeu, même sans participer. Les influenceurs peuvent parrainer des joueurs via des URL uniques et recevoir un pourcentage de chaque buy-in ou, dans le cas de tournois freeroll ou winddrop, un pourcentage du prix du tournoi que chaque utilisateur parrainé gagne. La plateforme InPoker offre aux influenceurs la possibilité de gagner des récompenses en partageant des liens vers chaque tournoi qu’ils choisissent. De cette façon, les influenceurs contribuent à créer un trafic constant en invitant leurs abonnés à chaque jeu séparément.

Outils INPOKER pour les marques et les entreprises

L’une des caractéristiques uniques et clés d’InPoker et un moyen de fournir une variété de tournois à buy-in gratuits pour les joueurs est la possibilité d’engager diverses marques et entreprises. La plate-forme offre un moyen unique d’organiser des promotions auprès de publics cibles via des programmes de parrainage, engageant ainsi les utilisateurs et générant plus de trafic utilisateur. Cela va de pair avec le modèle de marketing d’influence des médias sociaux. Les taux d’engagement plus élevés peuvent être obtenus grâce à l’implication d’influenceurs qui font la promotion des tournois auprès de leurs abonnés et introduisent plus de personnes sur la plate-forme.

Les organisateurs peuvent définir leur propre commission qu’ils reçoivent de chaque tournoi, définir des codes de parrainage uniques pour chaque événement, le montant du buy-in, les prix et le pourcentage que les influenceurs reçoivent pour les utilisateurs parrainés. Les entreprises peuvent choisir de promouvoir leurs produits ou services via des tournois en créant des jeux sponsorisés avec des entrées gratuites ou à faible buy-in où les utilisateurs ont une chance de gagner de gros prix dans la devise de la plate-forme ou, dans le cas des sociétés de blockchain, leurs propres pièces, jetons ou NFT. .

Le logo de la marque est affiché sur la table pendant les tournois sponsorisés, et des vidéos promotionnelles ou des présentations de 5 minutes sont diffusées toutes les heures pendant la pause du tournoi. La plateforme permet également aux entreprises de choisir la couverture géographique de leurs tournois, qu’ils se déroulent dans un pays spécifique, une certaine région ou dans le monde entier.

Les tableaux de bord pour les entreprises et les influenceurs sont actuellement en développement et seront lancés au troisième trimestre 2021.

ABONNEMENT INPOKER ELITE NFT

InPoker Elite est une carte NFT en édition limitée qui offre de superbes avantages et des prix exclusifs. La carte offre des entrées gratuites aux tournois hebdomadaires InPoker et des privilèges spéciaux pour les promotions, les activités, les marchandises et les événements spéciaux. Les détenteurs de la carte InPoker Elite NFT ont également accès à des tournois spéciaux sur la plate-forme où ils peuvent gagner des billets pour les vrais tournois du monde entier et même pour le championnat WSOP.

Une édition limitée de 1 000 cartes est disponible exclusivement sur Binance NFT Marketplace et elles sont 100% négociables au sein de la Binance Smart Chain.

Pour plus d’informations, visitez le site Web d’InPoker : inpoker.io