Pokimane co-fonde la nouvelle société de conseil en esports et créateurs de contenu RTS

Imane « Pokimane » Anys est la co-fondatrice et directrice de la création de RTS, une société de conseil pour les athlètes d’e-sport et les créateurs de contenu.

La société propose des conseils sur la marque et une gestion des talents pour les streamers Twitch en devenir, les personnalités YouTube et toute personne créant du contenu dans le jeu. Anys, qui compte plus de 30 millions d’abonnés sur plusieurs plateformes de médias sociaux, mettra son expertise dans le domaine à profit pour aider ceux qui débutent.

« Je continue de voir des créateurs incroyables qui font des merveilles avec leur contenu et leurs flux, mais ils n’ont pas le soutien nécessaire pour développer leur marque et leurs opérations commerciales », a déclaré Anys dans une déclaration à ForTheWin. « Ils tournent leurs roues sur des trucs de base et prennent beaucoup d’accords de partenariat frustrants qui ne fonctionnent pour aucune des parties impliquées. »

Découvrez le logo de la société RTS ci-dessous.

« J’ai passé en revue ces expériences et nous construisons RTS pour être en mesure de fournir le support, d’alléger la charge de travail et de résoudre ce problème pour les créateurs, les développeurs et les marques », poursuit Anys. « Mon objectif est de mettre mes années d’expérience à profit et de la rendre accessible aux nouveaux créateurs afin qu’ils n’aient pas besoin de passer par le processus que j’ai subi. »

RTS a été lancé mercredi et compte des vétérans de l’industrie issus de Twitch, Endeavour, Turner Sports, Blizzard, PUBG Corporation et bien d’autres. Il y a donc beaucoup de gens talentueux derrière l’entreprise.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

Top 10 des streamers Twitch avec le plus de followers