Pokimane est banni de Twitch pour avoir diffusé Avatar

Imane « Pokimane » Anys, l’un des plus gros streamers de Twitch, a été banni de la plateforme vendredi.

L’interdiction de Pokimane serait le résultat d’une grève du Digital Millennium Copyright Act (DMCA) en raison de son streaming Avatar: The Last Airbender, une émission télévisée de Nickelodeon (merci, Kotaku). Peu de temps après l’interruption de la diffusion en direct, les médias sociaux étaient en feu avec des informations selon lesquelles la superstar de la diffusion en direct n’était plus sur la plate-forme. C’est aussi sa toute première interdiction de Twitch.

Cependant, l’interdiction de Pokimane n’est en aucun cas de longue durée. Quelques heures plus tard, elle a confirmé que ce n’était que pour 48 heures, ce qui signifie que d’ici dimanche soir, elle aura déjà accès à son compte Twitch.

« Juste pour être clair, je ne suis pas surpris et je ne pense pas que ce soit injuste », a déclaré Pokimane sur Twitter. » il était inévitable que les éditeurs prennent des mesures, sur moi ou sur quelqu’un d’autre, pendant cette méta de réaction. »

Elle semble certainement être de bonne humeur, malgré les circonstances. Les meilleurs streamers Twitch ont rarement du temps libre, donc dormir le week-end semble être un compromis décent pour ne pas pouvoir diffuser.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.