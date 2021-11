Pokimane et Hasan se mobilisent contre le plagiat du logiciel Twitch OBS

Image : Streamlabs

Hier, le compte Twitter du logiciel de diffusion en direct Lightstream a accusé le fabricant concurrent de logiciels de diffusion en continu Streamlabs d’avoir volé des copies marketing de son site Web. Après que Lightstream a tweeté sur la façon dont le texte du site Web de Streamlabs était modélisé par lui-même, d’autres entreprises ont commencé à corroborer leurs propres expériences négatives avec Streamlabs. Parmi ceux-ci se trouvaient les créateurs d’OBS, une application de streaming largement utilisée qui accusait Streamlabs d’utiliser le nom «OBS» dans une version qui lui est propre, Streamlabs OBS, sans autorisation. Plus tôt dans la journée, Streamlabs a annoncé qu’il supprimerait « OBS » de « Streamlabs OBS » (SLOBS).

Streamlabs OBS est un logiciel de diffusion en direct basé sur le cloud construit à partir du code OBS open source. Bien que le logiciel de base soit gratuit, il propose également des services payants. Il s’est associé à de grands noms de l’espace de streaming, dont Twitch et le populaire streamer Pokimane. Selon OBS, un projet de logiciel de streaming open source, Streamlabs a demandé s’il pouvait utiliser le nom OBS. OBS dit qu’après avoir demandé à Streamlabs de ne pas le faire, la société a rapidement déposé une marque pour Streamlabs OBS. En conséquence, de nombreuses personnes ont commencé à confondre Streamlabs OBS et l’OBS d’origine. Certains membres de la communauté des joueurs n’avaient même aucune idée que les sociétés n’avaient aucune affiliation les unes avec les autres.

De nombreux streamers et membres de la communauté des joueurs ont appelé les utilisateurs à passer de Streamlabs à d’autres services de streaming comme OBS. Cependant, plusieurs utilisateurs de Streamlabs ont également souligné que le logiciel Streamlabs utilise des conceptions d’interface qui rendent plus difficile (ou plus récemment, apparemment impossible) pour les utilisateurs d’annuler leurs services payants.

Peu de temps avant que Streamlabs n’annonce son intention de changer de nom, la société faisait l’objet de nombreux contrôles publics de la part de membres de la communauté du streaming tels que Imane Anys (Pokimane), Hasan Piker, Brandon Stennis (iAmBrandon) et Dylan Zaner (8bitdylan). Même l’ancien lanceur d’alerte de la CIA, Edward Snowden, a exprimé son mécontentement à l’égard des pratiques commerciales de Streamlabs.

Streamlabs ne réfute pas les affirmations publiques concernant l’entreprise. À la fin de son tweet de changement de nom, la société a déclaré : « Nous assumons la responsabilité de nos actions et soutiendrons la communauté. »