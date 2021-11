Pol Espargaró arrive avec un nouveau défi à Portimao

11/03/2021 à 14:49 CET

Pol Espargaro a connu une saison difficile depuis son arrivée chez Honda, après un début de saison difficile et quatre courses sans marquer, réussi à monter sur le podium lors de la dernière course de Misano. L’Espagnol est arrivé deuxième et a obtenu son meilleur résultat de la saison et maintenant, à son arrivée au Grand Prix de l’Algarve, il dit qu’il a un « nouveau défi« .

La première rencontre du Portugal était l’une des premières de la saison et maintenant les conditions sont très différentes : « Avoir déjà couru au Portugal cette année sera bien car nous connaissons la piste, mais je pense que ce week-end risque d’être un peu difficile par rapport à Misano, car les conditions seront différentes par rapport à la dernière fois que nous étions ici, nous devons donc comprendre de quels ajustements nous aurons besoin « , explique Pol Espargaró.

La deuxième position à Misano 2 s’est traduite par un grande motivation pour l’espagnol qui est désormais en mesure d’obtenir de bons résultats avec la Honda lors des dernières courses de la saison : « A MisanoNous avons passé un excellent week-end et nous avons pu montrer ce que nous pouvons faire avec la Repsol HondaMais maintenant, nous avons un nouveau défi et la motivation est très élevée pour pousser dans ces phases finales et récompenser à nouveau l’équipe. »

Pol voulait également envoyer un message à Marc Marquez après avoir appris qu’il ne pourra pas courir à Portimao en raison de l’accident qu’il a subi à l’entraînement et que la Honda lui a souhaité « un prompt rétablissement ». Son coéquipier pour cette course sera le pilote d’essai Honda Stefan Bradl qui a déjà couru plusieurs courses cette saison.