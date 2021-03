Pol Espargaró avoue avoir peur de gagner du temps en freinant

27/03/2021 à 21:09 CET

L’Espagnol Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V) a terminé la douzième de qualification pour le Grand Prix MotoGP du Qatar et il n’a pas hésité à avouer qu’il avait « un peu d’angoisse à l’idée de passer trop de temps à freiner, surtout quand la moto est droite, et c’est là que ça me fait mal, surtout avec un réservoir plein ».

« Quand les conditions ne sont pas bonnes et que je n’ai pas la meilleure adhérence à l’arrière, je ne peux pas arrêter la moto et cela me rend un peu nerveux »explique Pol, qui dit qu’il doit « s’améliorer dans cet aspect, dans la façon de rouler, en travaillant sur différents modes de freinage qui fonctionnent avec la Repsol Honda et que je ne les applique pas bien ».

« L’échauffement de demain va être une séance d’entraînement très importante pour moi car j’ai besoin de ressentir cette confiance pour faire une bonne course car aujourd’hui je pense que ce n’était pas une bonne journée, je dirais même que c’était assez mauvais, même si je aurait pu être la deuxième meilleure Honda, mais un peu loin de Taka -Nakagami-, et je n’ai pas aimé ça parce que j’aurais pu aller beaucoup plus vite, mais ça marque aussi la voie pour nous et demain j’aurai le temps de m’améliorer », a souligné le pilote de Repsol Honda.

« Je ne conduis pas comme je devrais, j’ai roulé avec un peu d’angoisse pour obtenir le temps, parce que lors des derniers essais libres, j’étais très mauvais, nous avons essayé des choses et nous n’avons vraiment pas réussi et je n’ai pas été me battre comme je devrais « il a continué.

« Je n’ai pas pu arrêter la moto dans le premier virage, puis je suis devenu un peu nerveux et je me suis arrêté pour ne pas faire deux tours avec la même erreur, et avec le dernier train de pneus j’ai pu faire deux tours avec le J’ai plongé et les sensations sont revenues, mais il était trop tard, en plus que les références ont un peu changé », a déclaré Pol Espargaró.

«Le secteur quatre est un secteur avec des virages très rapides, ce qui pour nous n’est peut-être pas le meilleur, et c’est pour Ducati et Yamaha, il les favorise un peu plus, puis à l’arrivée le freinage est très critique, avec une accélération de zéro », explique le pilote, qui loue qu’ils ont« des points forts et d’autres plus faibles, et ce sont ceux que nous devons améliorer car cela devrait nous rendre plus forts pour la course ».

« Pour l’instant, je pense que, comme je l’ai dit hier, la balle est dans mon camp, c’est moi qui dois améliorer mon style de pilotage, mieux m’adapter à la moto, et je ne veux pas lui donner trop de tours., Je ne veux pas bouger beaucoup le vélo, car cela me déroutera encore plus, donc après ce que Taka a fait, qui m’a pris environ quatre dixièmes de moi, je sais quelle est ma marge, c’est ce que je dois à faire pour demain »a souligné le pilote Repsol Honda.