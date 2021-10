Pol Espargaró, en colère contre l’état du circuit

02/10/2021 à 05:34 CEST

L’Espagnol Pol Espargaro (Repsol Honda RC 213 V), qui a réalisé le quatrième meilleur temps de la première journée du Grand Prix des Amériques MotoGP, s’est dit satisfait du résultat, mais en colère contre l’état du circuit COTA d’Austin. “Le sous-sol de ce circuit bouge beaucoup et génère des vagues sous le sol qui font que l’asphalte se brise et se fissure partout et nous nous sommes plaints il y a deux ans auprès de la Commission de sécurité, et ils nous ont dit qu’ils allaient paver les zones qu’ils étaient pires , comme la ligne droite, mais nous avons demandé que tout soit re-asphalté parce que ça allait empirer », a rappelé Pol Espargaró. “Et ça me met très en colère parce que nous sommes revenus deux ans plus tard et les zones qui ont été re-asphaltées ne sont pas si mauvaises, mais les zones où l’asphalte est vieux sont celles où c’est pire et cela aurait pu être évité, c’est ce que pour moi, cela me met très en colère », a reconnu le pilote Repsol Honda.

“C’est mauvais pour moi d’être critique parce que nous voulions tous courir ici, parce que c’est l’Amérique, parce que nous avons quitté l’Europe, parce que les fans vivent beaucoup le moteur, mais il est clair que le circuit n’est pas au niveau d’un championnat du monde comme le MotoGP », a assuré Espargaró. “L’asphalte est très vieux dans beaucoup de domaines, il est fissuré de partout et si vous les voyez vivre c’est déprimant, et puis les sauts qu’il y a, parce que ce ne sont même pas des nids-de-poule, ça me brise le cou, les poignets pareils, ” a-t-il insisté. “Ces vélos ne sont pas des vélos de rue, ils pèsent beaucoup et sont très durs et n’ont pas de suspension pour absorber ce type de bosses ce qui rend vraiment difficile de faire quatre tours d’affilée, alors imaginez faire une course et avec cette chaleur et l’humidité I Il semble difficile de terminer la course, et je suis physiquement très préparé, mais ici ce sera très difficile non seulement de rouler vite, mais d’atteindre la ligne d’arrivée », a poursuivi Pol Espargaró. “Il est impossible d’avoir deux tours égaux et la situation va empirer en course, d’abord parce que nous serons tous très proches les uns des autres dans les premiers tours et ensuite parce que nous serons avec un réservoir plein ; des nerfs, des pneus neufs, un plein réservoir et tous ensemble ça va être très dangereux et je ne veux pas qu’il y ait de malheur, mais les motos se déplaçant à ce niveau vont être difficiles à gérer », a déclaré le pilote Repsol Honda.

Mais ce n’est pas que de mauvaises nouvelles car “au final, le résultat était bon puisque nous sommes venus ici pour la première fois avec cette moto et Marc n’est qu’à trois dixièmes derrière”, a-t-il déclaré. “Ce n’est pas mal mais nous devons nous améliorer car il est difficile de trouver un bon réglage ici car vous ne savez pas très bien si c’est un problème avec la moto ou le circuit. C’est très difficile de régler une moto , la difficulté sera maximale dans cette période”, a souligné Pol Espargaró.

Alex Rins, convaincu qu’il peut “s’améliorer davantage”

L’Espagnol Alex Rins (Suzuki GSX RR), dernier vainqueur du circuit américain COTA, à Austin, et neuvième au premier jour des essais, s’est montré convaincu qu’il peut “s’améliorer davantage”. “La vérité, c’est que je suis heureux, car sur le sec comme sur le mouillé, nous avons pu nous défendre assez bien et nous avons pu rouler vite, même s’il y a beaucoup de place pour l’amélioration, car sur le sec , dans les secondes libres, nous nous sommes concentrés sur les tests des pneus pour la course, car c’est peut-être le seul libre que nous ayons sur le sec », a expliqué Rins. “J’adore venir ici, rouler ici, et l’environnement et ses habitants, mais le fait qu’il y ait autant de nids-de-poule est à la limite du danger. Nous nous attendions à des nids-de-poule, mais c’est incroyable”, souligne Alex Rins comme le reste des coureurs des conditions d’asphalte. “Je ne peux pas dire qu’il y a des nids-de-poule dans un seul coin mais que c’est dans pratiquement tous et qu’il faudra faire quelque chose pour l’année prochaine. Nous en parlerons à la Commission de sécurité, car cela frôle la limite dangereuse, ” insiste le pilote Suzuki .

Alex Rins ne voulait pas penser à la possibilité d’un usine pilote pour cette situation et a reconnu qu’« il est difficile pour tout le monde d’être d’accord et de dire que nous ne sommes pas sortis, mais une solution doit être trouvée pour l’année prochaine. Je ne sais pas dire autre chose. Pour moi ? courir et je courrai dimanche, mais je ne sais pas. Je n’en ai aucune idée. “

Insistant sur la dangerosité de la piste à cause des nids-de-poule, Alex Rins l’a évalué en déclarant que « de un à dix, je dirais onze. C’est devenu bien pire. C’est très bestial et on ne s’en fait pas l’idée. ​ce que ça fait de rouler ici avec ces bosses, parce que quand on entre dans le virage deux, toute la moto bouge et, quand on change de direction pour le virage trois, pour les variantes, sortir et entrer dans chacune d’elles est une bosse. bien pire », souligne Alex Rins.

Joan Mir reconnaît que pour lui “cela a été une journée difficile”

L’Espagnol Joan Mir (Suzuki GSX RR), actuel champion du monde MotoGP mais treizième au premier jour des essais libres, a reconnu que pour lui “cela a été une journée très difficile”. “Je ne m’attendais pas à avoir ces problèmes de stabilité avec le vélo, je ne vais pas bien sur les nids-de-poule et cela a rendu ma journée très conditionnée et je n’ai pas pu être compétitif, mais la priorité est maintenant de trouver une solution avec ces nids-de-poule, déjà la piste est en très mauvais état mais il faut courir, donc il faut trouver une solution », a expliqué Mir. “C’est une situation délicate ; vingt tours avec ces nids-de-poule”, a insisté Joan Mir, qui a souligné que “le plus délicat, c’est quand on fait un tour rapide et qu’on cherche autre chose ; avec ces nids-de-poule, il est difficile de savoir où est la limite c’est que la moto saute et que tu tombes”. “Cela m’a coûté cher aussi pour cette raison car je n’arrivais pas à trouver le moyen d’aller plus vite, sur les bosses. C’est un peu ce qui m’est arrivé aujourd’hui donc je savais que je n’allais pas faire partie des dix premiers depuis qu’il me reste, je savais que si on ne trouvait pas de solution je ne pourrais pas aller vite, et ça a été comme ça”, a déploré l’actuel champion du monde. “Ce sera une situation délicate, en commission de sécurité on parlera et je verrai ce qu’en pensent les autres pilotes, je ne sais pas encore ce qu’ils ont dit. Mais en fonction de ce que disent les autres, on cherchera aussi un solution pour l’année prochaine, pour ça… Je ne sais pas, on verra”, a déclaré Mir.

Le pilote Suzuki a énuméré les zones les plus difficiles : “Tour 2 beaucoup, avant d’entrer dans le 3, beaucoup, au virage 5 il y a un énorme nid-de-poule au départ… Je dirais que tout le deuxième secteur et une partie du premier . Je n’ai jamais tourné comme ça de ma vie.” « Nous étudions les virages et les bosses sur la ligne, nous n’allons pas chercher de bosses en dehors de la ligne, donc si vous devez dépasser quelqu’un sur une section que vous n’avez pas encore foulée, vous pouvez vous retrouver avec une bosse et prendre un autre pilote et c’est une des choses qui peut arriver avec les nids-de-poule, mais bon, c’est pour tout le monde. C’est compliqué et on verra ce qu’on fera en commission de sécurité », a insisté Joan Mir à ce propos.

Pendant une bonne partie de la journée, le champion du monde 500cc 1993, l’Américain Kevin Schwantz, a pu être aperçu dans les ateliers Suzuki, dont Joan Mir a reconnu que c’est “l’une des raisons pour lesquelles je suis venu chez Suzuki, pour être ou essayer être un jour comme Kevin Schwantz.” “C’est une de mes idoles et c’est très agréable de partager des moments avec lui, c’est un honneur pour moi d’avoir sur mon numéro ’36’ le même design que son ’34’ et j’espère que cela me portera chance dimanche, parce que la vérité est qu’il ne me l’a pas donné vendredi “, a déclaré Mir en souriant.

Sergio García Dols déclaré “inapte”

L’Espagnol Sergio García Dols (Gasgas), troisième au classement provisoire du Championnat du Monde Moto3, a été déclaré “ne convient pas” pour le reste du Grand Prix. Le pilote espagnol a sauté de sa moto lors des premières séances d’essais libres et a heurté l’une des défenses du circuit et bien qu’au départ on ait pensé qu’il s’agissait d’un coup aux côtes, sans fracture, l’inconfort a nécessité un examen médical plus approfondi. examen dans lequel ils ont été détectés des lacérations (ecchymoses) dans le rein.

García Dols a percuté les protections à la fin des premiers essais libres au virage neuf de la piste, mais lors d’un premier examen médical, il a été déclaré apte car aucune fracture d’aucune sorte n’a été observée. Déjà dans les secondes libres, l’inconfort du pilote s’est accru et l’examen médical ultérieur à l’hôpital “Dell Seton Medical Center of Texas, à Austin, a révélé l’existence de l’hématome susmentionné, ce qui empêchera Sergio García Dols de défendre sa position dans le championnat face à son compatriote Pedro Acosta (KTM) et à l’Italien Dennis Foggia (Honda), avec qui il est pour l’instant à égalité de points au championnat.

García Dols passera la nuit à l’hôpital ‘Dell Seton Medical Center’ au Texas sous surveillance spécialisée et demain il subira un nouvel examen médical pour voir s’il peut sortir de l’hôpital.