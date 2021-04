Pol Espargaró explique comment est sa relation avec Marc Márquez

08/04/2021 à 12:31 CEST

Pol Espargaro a procédé à une analyse approfondie de sa carrière professionnelle, de son arrivée au sein de l’équipe Honda et de la manière dont sa relation avec Marc Márquez dans une interview exclusive avec Ernest Riveras pour DAZN.

MotoGP sur DAZN disponible en direct et à la demande. Abonnez-vous et commencez votre mois gratuitement

Ernest Riveras a interrogé le pilote catalan sur son arrivée à Fronde et Pol a assuré que: «Au moment où j’ai décidé de passer à Honda et d’aller chercher ce nouveau projet, c’était parce que J’ai vraiment cru que c’était mieux, alors tu ne peux plus le regretter car, à ce moment-là, vous choisissez ce que vous pensez être le mieux pour vous. « Polyccio » était clair qu’il voulait devenir pilote officiel de la marque japonaise: « Je voulais être là, je pense que c’était mon avenir, mon avenir devrait passer par Repsol Honda », a déclaré le Catalan.

Marc Márquez, un vétéran de Honda, est le coéquipier de Pol cette saison et concernant son lien avec le huitième champion du monde, il a déclaré que: «notre relation est passée de plus en moins et de moins en plus en fonction de la compétitivité que nous avons eue entre nous deux & rdquor;. Mais il assure qu’aujourd’hui leur relation s’est améliorée: « maintenant nous avons une très bonne relation et nous n’avons pas besoin d’être amis, d’aller dîner ensemble … Mais à l’intérieur de la boîte, ayez une relation cordiale, qui aidera l’harmonie à l’intérieur de la boîte à être homogène et bonne & rdquor; a déclaré «Polyccio».

Pol Espargaró a également évoqué les moments où son retrait a été évoqué: « Il y a eu une saison, ma première saison en Moto2, qui a été la saison la plus difficile de ma carrière sportive. À ce moment-là, je me suis souvent demandé si cela en valait la peine, pour l’effort, le sacrifice, les blessures, etc. En MotoGP, malgré des moments difficiles, tout s’est amélioré avec sa relation avec l’équipe KTM: «Tout le monde s’est appuyé sur moi, j’ai reçu un soutien incroyable, une estime incroyable et c’est ce qui m’a poussé à me battre pour ces ingénieurs et mécaniciens qu’ils voulaient la même chose ou plus. résultats que moi mais, sans aucun doute, ce furent des années dures & rdquor; se souvint le Catalan.

A parte de las motos, Pol tiene otras aficiones que muchas veces deja ver a sus seguidores a través de sus redes sociales, como son tocar el piano o hacer punto de cruz: “Toco bastante, tanto como me deja mi hija y mi entrenamiento en maison. J’aime vraiment & rdquor; Pol souligne. En ce qui concerne son amour curieux pour le point de croix, il explique que «nous avions des activités au sein de l’école, sur différentes matières, et l’une d’elles était point de croix et je l’ai vraiment beaucoup aimé et maintenant cela fonctionne toujours pour moi car lorsque mon pantalon ou une chemise se brise, je peux coudre un bouton sur une chemise & rdquor; Le catalan conclut.