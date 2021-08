Pol Lirola achève son déménagement à Marseille

in

Pol Lirola a finalement rejoint Marseille après des mois de spéculation. L’Espagnol rejoint Les Phoceens sur un contrat permanent de la Fiorentina après un prêt réussi avec le club la saison dernière.

Pol Lirola signe à l’Olympique de Marseille

L’Espagnol rejoint Marseille après des mois de spéculations

L’Olympique de Marseille a finalisé la signature de l’arrière latéral de 24 ans Pol Lirola en provenance de la Fiorentina. L’Espagnol rejoint le club pour un contrat de cinq ans jusqu’en juin 2026. Les clubs n’ont pas encore divulgué les détails exacts des frais de transfert, mais selon Fabrizio Romano, Lirola rejoint Marseille pour un montant de 13 millions d’euros qui verra la Fiorentina recevoir une somme garantie de 6,5 millions d’euros avec les 6,5 millions d’euros d’avenants restants.

Lirola a fait ses débuts en 2014 avec l’équipe réserve de l’Espanyol après avoir obtenu son diplôme de l’académie des jeunes. L’Espagnol a attiré l’attention de la Juventus et a rejoint les géants italiens un an plus tard. L’arrière latéral a ensuite été prêté à Sassuolo quelques jours seulement après avoir rejoint les Bianconeri.

Lirola a fait ses débuts dans l’élite en 2016 avec Neroverdi, deux ans après avoir joué pour les jeunes de l’Espanyol en troisième division espagnole. Malgré son arrivée en 2018, il n’a jamais eu sa chance à Sassuolo et a déménagé en prêt une saison plus tard, rejoignant la Fiorentina avant de rendre le déménagement permanent.

Le joueur de 24 ans a eu du mal à démarrer la saison dernière et a été prêté pour la troisième fois de sa carrière, rejoignant Marseille au cours de la seconde moitié de la dernière campagne. Lirola est rapidement devenu une partie intégrante de l’équipe première. Il a joué 22 matches avec Marseille, marquant deux buts et faisant quatre passes décisives.

Marseille se concentre sur les jeunes joueurs cette fenêtre de transfert

Marseille a été très occupé ce mercato. La partie française a beaucoup investi dans les jeunes joueurs cet été. Ils ont signé cinq joueurs sur des contrats permanents, tandis que quatre sont arrivés en prêt jusqu’à la fin de la saison. De tous les joueurs ayant rejoint Marseille, seul Luan Peres a plus de 25 ans. Alors que les huit autres ont 24 ans ou moins.

Photo principale

Intégrer à partir de .