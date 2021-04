Pol Lirola donne le retour à l’Olympique de Marseille contre Lorient

17/04/2021 à 19:20 CEST

Marc Zapater

le Olympique de Marseille réalise un retour en 3-2 avant le Lorient grâce à un double ‘in extremis’ par l’espagnol Pol Lirola dans le Stade Vélodrome.

OM

FCL

Olympique de Marseille

Mandanda; Pol Lirola, Perrin (Luis Henrique 46 ‘), Balerdi, Sakai, Thauvin; Cuisance (Khaoui 76 ‘), Kamara, Gueye; Payet et Milik

Lorient

Dreyer; Gravillon, Laporte, Chalobah, Hergault (Le Fée 65 ‘), Lemoine (Monconduit 46’), Abergel, Le Goff; Wissa (Boisgard 81 ‘), Lauriente et Moffi (Grbic 83’)

Buts

0-1 M.19 Moffi, 1-1 M.53 Payet, 2-1 M.56 Lirola, 2-2 M.70 Moffi, 3-2 M.92 Pol Lirola

Arbitre

Hakim Ben le Salem. TA: Balerdi (40 ‘)

Incidents

Stade Vélodrome. Derrière des portes closes.

Malgré le retour de l’équipe dirigée par l’Argentin Jorge Sampaoli, les visiteurs ont surpris en allant se reposer avec 0 à 1 sur le tableau de bord. Une grande décoche dans l’aide de Yoane Wissa la gauche Terem Moffi dans un heads-up avant Mandanda, duel que l’attaquant nigérian de la Lorient Je n’allais pas échouer.

Il y avait un deuxième partie folle dans le Vélodrome, qui a laissé deux noms importants. Tout d’abord, les locaux ont réussi à dépasser le score grâce aux buts de Dimitri Payet et de l’espagnol Pol Lirola, côté droit de l’ensemble de Sampaoli, qui est passé par des équipes telles que les catégories inférieures de la Espanol et les équipes italiennes comme le Juventus, Sassuolo Oui Fiorentina.

Cependant, la joie n’a pas duré longtemps, car Terem Moffi il a marqué son deuxième but du match pour mettre le score dans un match nul à vingt minutes de la fin. Enfin, merci à Lirola les «OM» a réussi à terminer le match par une victoire in extremis. le L’ailier espagnol a marqué son deuxième but dans le rabais, à l’aide de Payet, mettre le 3 à 2 sur le tableau de bord et clôturer le match avec les 3 points à domicile.