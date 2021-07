Pol Lozano renouvellera et sera prêté à l’UD Las Palmas

03/07/2021 à 19:19 CEST

Roger Payro

L’avenir à long terme de Pol Lozano passe par l’Espanyol, bien que l’intention du club soit que pour le prochain parcours il s’éloigne du stade RCDE. Cette année passée en Second, étant déjà joueur de l’équipe première à tous égards, il n’a pas eu toute la continuité souhaitée et les perspectives sont pires pour la saison du retour en Premier. C’est pourquoi le club et le joueur Ils ont convenu qu’il partirait en prêt pendant un an et que sa nouvelle maison serait UD Las Palmas.

C’est ce que rapporte ‘La Grada’, qui affecte néanmoins qu’avant d’officialiser son départ – ou probablement ce sera en même temps – son renouvellement sera annoncé. Le contrat de Lozano se termine en 2023 mais l’expérience avec Javi Puado a donné à l’entité une leçon pour conclure une relation à long terme le plus tôt possible.

De cette façon, dans le cas où le prêt prend effet et que celui de Sant Quirze del Vallès arrive à échéance loin de chez lui, su la continuité serait assurée dans une large mesure.

L’information des coéquipiers précités va plus loin et selon ce qui s’est passé, le contrat avec le club jaune comportera des clauses de sanctions pécuniaires si Lozano ne joue pas un nombre minimum de minutes et de jeux.

Le Sporting, dirigé par un David Gallego qui le connaît parfaitement, était un autre de ceux qui souhaitaient reprendre le milieu de terrain. Cependant, le peu de concurrence qu’il aurait aux Canaries a fait pencher la balance.