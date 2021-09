Polaris créera la première chaîne de diffusion en continu gratuite financée par la publicité appartenant à des propriétaires noirs, à venir sur Vizio Smartcast ⋆ .

*NEW YORK, NY — Polaris, la plate-forme de télévision, de médias numériques et sociaux appartenant à 100 % à des Noirs, a annoncé aujourd’hui le lancement de sa première chaîne de télévision en streaming gratuite financée par la publicité (FAST), qui fera ses débuts sur la plate-forme SmartCast de VIZIO (NYSE : VZIO).

Créé par le pionnier des médias numériques et journaliste légendaire, Rahman J. Dukes, Polaris existe pour découvrir et partager des histoires créées par les Noirs, les Autochtones et les Personnes de Couleur (BIPOC) et partager authentiquement la culture Hip-Hop et Noire avec le monde. Avec les conseils du conseil d’administration de Polaris, de la personnalité médiatique emblématique Sway Calloway (MTV) et de l’historien de la musique Shaheem Reid, Polaris offre une expérience de visionnage supérieure grâce à un contenu authentique et significatif qui canalise l’esprit de la culture africaine, enracinée dans la musique.

Polaris fera officiellement ses débuts en octobre exclusivement pour les utilisateurs de VIZIO SmartCast sur WatchFree+, le service de streaming gratuit de VIZIO.

« En travaillant avec Polaris, nous mettons sur le marché une chaîne qui célèbre la culture noire et offre des expériences de divertissement uniques aux utilisateurs de SmartCast », a déclaré Steve DeMain, vice-président de l’engagement chez VIZIO. « Nous sommes ravis de nous associer à ces créateurs légendaires pour proposer une chaîne exclusive au public de SmartCast. »

« Le partenariat avec VIZIO pour lancer Polaris est une étape importante pour faire connaître les histoires des conteurs Black et BIPOC de manière authentique », a déclaré Rahman J. Dukes, président principal et fondateur de Polaris. « Polaris vise à être un phare d’inspiration pour la culture, et VIZIO permettra à notre contenu organisé d’être vraiment ce phare et de nous aider à offrir une programmation authentique à des millions de foyers. »

Vizio

VIZIO SmartCast, les téléspectateurs auront bientôt accès 24 heures sur 24 à une programmation authentique de Polaris, notamment :

L’enregistrement quotidien — Dans cette émission phare, l’historien de la musique Shaheem Reid se penche sur les sujets de divertissement les plus brûlants du jour avec des célébrités et des personnalités médiatiques notables.

Pont d’affaires — Dans cette émission centrée sur le sport, le journaliste respecté Sway Calloway et la personnalité médiatique Horse animeront une émission de style interview mettant en vedette des invités spéciaux et des célébrités.

Méthode à la folie — Une série épisodique qui documente les premières étapes de la carrière de Method Man lors de son ascension fulgurante au sommet du rap.

Polaris est à l’avant-garde des moments numériques et viraux et propose une programmation variée allant de la musique, du style de vie, des actualités et de la justice sociale. La société de médias détenue à 100 % par des Noirs a été fondée par le célèbre journaliste et pionnier des médias numériques, Rahman J. Dukes. Dukes a commencé sa carrière chez MTV, atteignant finalement le poste de rédacteur en chef d’Urban chez MTV.com et MTVNews.com au cours des 18 dernières années. En plus de superviser les opérations d’information, Dukes a développé et produit du contenu original pour les marques MTV, notamment MTV Jams, YO! MTV Raps, MTV2, les MTV Video Music Awards et MTV Unplugged. Dukes s’est associé à Jay-z et aux Nations Unies dans le but de fournir de l’eau à l’Afrique. Il a également développé la première série de rap numérique de MTV, RapFix, et l’une de ses premières propriétés de streaming, RapFix Live, et a présenté de nombreux artistes aux masses de l’entreprise, notamment Kanye West, 50 Cent, Mac Miller, Wiz Khalifa et bien d’autres.

Après MTV, Dukes a été nommé vice-président principal/responsable du contenu du réseau de télévision par câble numérique REVOLT de Sean Combs. Là, il a supervisé la propriété de programmation sur son réseau linéaire, ainsi que la plate-forme numérique et sociale de l’entreprise. Dukes a dirigé son département de licences et d’acquisitions qui comprenait les spectacles The Breakfast Club, Drink Champs et le festival Rolling Loud. Les ducs ont également supervisé le. a lancé l’initiative de justice sociale du réseau et sa campagne électorale présidentielle de 2016, et a dirigé l’initiative de diffusion en direct de l’entreprise.

VIZIO offre un accès pratique aux applications à l’écran comme Apple TV+, BET+, Disney+, HBO Max, Hulu, Netflix, Paramount+, Peacock, Prime Video et YouTube.TV. Il inclut également la prise en charge d’Apple AirPlay 2 et de Chromecast intégrés, permettant aux téléspectateurs de diffuser, de contrôler et de partager le contenu de leur téléphone, tablette ou ordinateur portable directement sur grand écran. VIZIO SmartCast améliore continuellement la plate-forme avec de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux contenus, afin que les utilisateurs aient des options de divertissement infinies, tout en restant en bonne santé et en sécurité chez eux.

À propos de VIZIO

Fondée et basée à Orange County, en Californie, notre mission chez VIZIO Holding Corp. (NYSE : VZIO) est de proposer des divertissements immersifs et des améliorations de style de vie convaincantes qui font de nos produits le centre de la maison connectée. Nous dirigeons l’avenir des téléviseurs grâce à notre plate-forme intégrée de téléviseurs intelligents de pointe et au puissant système d’exploitation SmartCast™. Nous proposons également un portefeuille de barres de son innovantes qui offrent aux consommateurs une expérience audio élevée. Notre plate-forme offre aux fournisseurs de contenu plus de moyens de distribuer leur contenu et aux annonceurs plus d’outils pour cibler et diffuser des publicités de manière dynamique.

À propos de Polaris

Polaris est une plateforme unique de contenu télévisuel, numérique et social. La société détenue à 100 % par des Noirs a été fondée il y a plus de 20 ans et fera ses débuts officiels sur les téléviseurs Smartcast de VIZIO en octobre 2021. Polaris vise à révolutionner la consommation de contenu à la télévision, sur les médias numériques et sociaux, en embrassant la prochaine génération de créateurs de contenu. tout en ciblant ce public plus que jamais florissant. La marque est un chapitre du livre de contes de certains des plus grands artistes de la musique et a eu une empreinte historique sur la culture musicale.

