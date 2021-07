Polaroid Go : le plus petit appareil photo analogique instantané au monde

Une refonte de l’appareil photo original avec un film Polaroid classique et enveloppé dans une version qui honore l’art et la créativité.

Polaroid présente le dernier-né de la famille : l’appareil photo Polaroid Go. Avec seulement 10,5 cm de long, 8,3 cm de large et 6,1 cm de haut, le Polaroid Go est le plus petit appareil photo analogique instantané au monde. Conçu comme un accessoire, pour devenir votre parfait compagnon créatif et l’emporter partout avec vous. Avec une version miniature assortie du film classique au format carré, le nouvel appareil photo marque le changement le plus important et le plus excitant par rapport à Polaroid depuis des décennies.

“Allez créer”

Pour célébrer le lancement de Polaroid Go, la marque lance une nouvelle initiative avec la créativité à l’honneur, la campagne « Go create », qui rassemble un groupe intéressant de créatifs de différentes disciplines et cultures artistiques, qui partageront des histoires d’inspiration et de création. . Parmi ses premiers collaborateurs se trouve la directrice de création et designer Quinn Whitney Wilson, qui façonne la culture contemporaine à travers son travail avec Lizzo. Avec ses collaborateurs actuels, Polaroid lancera un nouveau contenu « Go create » via ses réseaux sociaux et ses canaux numériques, en se concentrant sur l’identité et l’inspiration sous toutes ses formes. Le pool complet d’alliés créatifs sera révélé dans les mois à venir, nous vous encourageons donc à ne pas perdre de vue les médias sociaux de Polaroid.

Couleurs

Disponible en blanc classique, l’appareil photo Polaroid Go s’appuie sur l’esthétique emblématique du design Polaroid, inaugurant un nouveau format d’appareils photo instantanés pour les nouvelles générations. Le Polaroid Go comprend également quelques nouveautés telles que : un miroir selfie, un retardateur, une autonomie plus longue, un flash dynamique, une double exposition et des accessoires de voyage. Pour créer grand, mais dans un format plus petit.

Allez film

Le lancement de l’appareil photo Polaroid Go s’accompagne du film Go, qui réinvente le format carré classique de Polaroid en le plus petit film analogique jamais produit par la marque.

www.polaroid.com

119,99 euros