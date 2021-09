Polasek et Bencic se qualifient pour les huitièmes de finale de l’US Open

09/04/2021

Le à 00h30 CEST

slovaque Philippe Polasek, numéro 14 de l’ATP et le Suisse Belinda Bencic, numéro 164 de la WTA remporté en une heure et sept minutes par 6-4 et 6-4 aux joueurs australiens Luc saville et Ponceuses tempête, numéro 29 de l’ATP et numéro 41 de l’ATP respectivement en huitièmes de finale de l’US Open. Avec ce résultat, on peut continuer à voir les vainqueurs du match dans la prochaine phase de l’US Open, les huitièmes de finale.

La paire perdante ne pouvait à aucun moment casser le service à ses adversaires, tandis que les gagnants, pour leur part, l’ont fait deux fois. De plus, Polasek et Bencic ont réalisé un premier service à 97% et ont commis une double faute, réussissant à remporter 69% des points de service, tandis que leurs adversaires ont obtenu 98% d’efficacité, n’ont commis aucune double faute et ont réussi à remporter 71% de service. points.

Il ne reste plus qu’à attendre les huitièmes de finale de la compétition, qui se concluront par la confrontation entre Polasek et Bencic face aux vainqueurs du match entre Mitchell Krueger et Jamie Loeb contre Desirae Krawczyk et Joe Salisbury.

La célébration du tournoi New York (US Open) se déroule du 1er au 11 septembre sur un court extérieur en dur. Dans cette compétition, un total de 32 couples s’affrontent.