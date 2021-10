Polasek et Peers deviennent champions du tournoi Indian Wells ATP 1000

18/10/2021

Le à 15:15 CEST

joueur slovaque Philippe Polasek, numéro 10 de l’ATP et l’Australien Jean pairs, numéro 23 de l’ATP remporté en finale du tournoi ATP 1000 de Biens indiens en une heure et trente-quatre minutes pour 6-3 et 7 (7) -6 (5) aux joueurs russes Aslan karatsev et Andreï Roublev, numéro 173 de l’ATP et, numéro 74 de l’ATP respectivement. Après ce résultat, les joueurs sont les nouveaux champions du tournoi ATP 1000 de Biens indiens.

Pendant le match, les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires 4 fois, ont réalisé 66% au premier service, commis 3 doubles fautes et pris 64% des points de service. Quant à Karatsev et Rublev, ils ont réussi à casser le service de leurs adversaires 3 fois et leurs données d’efficacité sont de 62%, 4 doubles fautes et 52% de points obtenus au service.

Dans le tournoi Biens indiens (ATP Indian Wells) un total de 32 couples se font face. De plus, il se déroule entre le 8 et le 16 octobre sur un court extérieur en dur.