Polasek et Peers se qualifient pour les demi-finales du tournoi ATP 1000 à Indian Wells

18/10/2021

Le à 10:58 CEST

joueur slovaque Philippe Polasek, numéro 10 de l’ATP et joueur de tennis australien Jean pairs, numéro 23 de l’ATP remporté en quart de finale du tournoi ATP 1000 de Biens indiens pour 6-2 et 6-3 en une heure et deux minutes aux Croates Nikola Miektic et Compagnon Pavic, numéro 2 de l’ATP et, numéro 1 de l’ATP respectivement. Après ce résultat, nous verrons les vainqueurs du match dans la prochaine phase du tournoi ATP 1000 à Biens indiens, les demi-finales.

Les données recueillies sur le match montrent que Polasek et Peers, les vainqueurs, ont réussi à briser le service de leurs adversaires 3 fois, tandis que la paire vaincue, en revanche, n’a pas réussi à briser le service de ses rivaux. De plus, au premier service, Polasek et Peers ont été efficaces à 71% et ont obtenu 75% des points de service, tandis que l’efficacité de leurs adversaires était de 78% et qu’ils ont atteint 56% des points de service. Enfin, au niveau des pénalités, les joueurs qualifiés n’ont pas commis de double faute et les joueurs de la paire perdante n’ont pas commis de double faute.

Lors des demi-finales, les vainqueurs rencontreront les joueurs brésiliens Marcelo melo et Ivan Dodig samedi prochain à partir de 4h40 heure espagnole sur la piste numéro 2.

Le tournoi ATP Indian Wells Il se déroule sur un court en dur en plein air et au cours de celui-ci un total de 32 couples y participent. De même, il est célébré entre le 8 et le 16 octobre à Biens indiens.