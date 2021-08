Pôle crise cardiaque pour Verstappen à Spa

28/08/2021

Le à 17:07 CEST

Max Verstappen a réalisé sa sixième pole de la saison (neuvième en F1) et ce dimanche (15h) il ouvrira la grille du Grand Prix de Belgique, douzième épreuve du calendrier. Le coureur néerlandais, qui a perdu la direction du Championnat du monde en Hongrie, avant les vacances, après avoir été impliqué dans la frappe de départ de Valtteri Bottas, aspire à la récupérer dans un scénario de difficulté maximale, Spa-Francorchamps, qui a aujourd’hui subi une crise cardiaque. combat, marqué par la pluie et un très fort accident de Lando Norris, qui est hors de danger.

De l’eau et encore de l’eau

La bataille pour la pole a commencé avec 15 minutes de retard en raison des fortes pluies qui se sont abattues sur le Circuit de la Ardenne juste avant les qualifications. Tous, sauf les Williams (intermédiaires) ont pris la piste avec des pneus à eau et Latifi a joué dans la première frayeur, avec une sortie de piste qu’il a réussi à rectifier pour se positionner avec le deuxième meilleur temps après son coéquipier Russell, qui a régler le meilleur chrono dans ces conditions (2.02). Après le passage par les stands, les favoris se sont nettement améliorés avec les intermédiaires et Lando Norris a clôturé la Q1 comme le plus rapide (1.58.301). Carlos Sainz et Fernando Alonso se sont qualifiés pour le tour suivant aux 11e et 14e places et les deux Alfa Romeo de Giovinazzi et Raikkonen, les deux Haas de Schumacher et Mazepin et le Japonais Tsunoda (Alfa Tauri) ont été éliminés.

Alonso et Sainz, sans Q3

La pluie a donné un « répit » et les pilotes ont repris la piste en répétant le composé intermédiaire Pirelli. Norris était encore une fois le meilleur en piste, mais cette fois avec Hamilton et Bottas dans son sillage. Les deux Mercedes ont souffert jusqu’à la limite pour accéder à la Q3 et avec seulement 1 minute, elles étaient toutes les deux sorties. Ceux qui n’ont pas pu remédier à son élimination prématurée ont été les deux Ferrari de Leclerc et Sainz et un Fernando Alonso qui a tenté jusqu’au bout, sans succès. L’Asturien partira demain 14ème et le Madrid, 13ème. A côté d’eux, Latifi et Stroll n’ont pas non plus pu passer à autre chose.

Énorme peur de Norris

La poussée définitive pour la pole s’est à nouveau développée sur le mouillé, alors que la pluie s’intensifiait dans la dernière section d’une session stressante. Dès qu’il a commencé, Norris a été impliqué dans un accident glacial à Eau Rouge, dont il était heureusement à l’abri, après avoir détruit sa McLaren. Vettel s’est arrêté à côté de la voiture de l’Anglais pour vérifier qu’elle était sûre et a protesté auprès de la direction de course pour ne pas avoir montré de drapeau rouge plus tôt : “C’était inutile”, a déclaré l’Allemand. Norris a été transféré au centre médical du circuit par mesure de précaution et pour écarter une blessure au coude, dont il s’est plaint. Le contre-la-montre a été arrêté pour retirer la voiture de Lando et la traînée d’huile laissée par l’accident et a repris avec 8,59 minutes d’avance et moins d’eau sur l’asphalte.

Le ralenti du terrible accident de Lando Norris à Spa Les images parlent d’elles-mêmes # BelgicaDAZNF1 🇧🇪 pic.twitter.com/xywW7rlyYc – DAZN Espagne (@DAZN_ES) 28 août 2021

“Il ne va plus pleuvoir”, a annoncé son ingénieur de piste à Hamilton. A partir de là, avec tous les favoris sur les pneus intermédiaires, la vraie poussée pour la pole a commencé. Verstappen, qui avait dominé les essais libres 2 et 3, a commencé en désavantage avec Hamilton, qui dans sa première tentative au tour le plus rapide était 2.21.552, presque une seconde plus rapide que son rival. Les dernières minutes d’action ont été extrêmement tendues, le Néerlandais poussant au maximum pour réaliser un coup d’autorité devant ses fans. Russell, qui s’annonce comme le futur coéquipier de Hamilton chez Mercedes, était provisoirement en tête des feuilles de temps avec la Williams, 13 millièmes plus rapide que le septuple champion britannique, mais Verstappen a clôturé la séance avec un tour impressionnant, étant le un seul à descendre 2′ dans les conditions défavorables de la piste (1.59.765), réalisant sa sixième pole de la saison.