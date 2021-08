Pôle pour Bezzecchi avec disque inclus

28/08/2021 à 18:02 CEST

Juan Antonio Llados

Italien Marco Bezzecchi il a réalisé un nouveau record de tous les temps en Moto2 en réalisant la “Pole Position” lors de la qualification du Grand Prix de Grande-Bretagne Moto2 à Silverstone. Bezzecchi enroulé 2: 03.988, le seul à l’avoir fait dans cette seconde, pour battre le record détenu par les Espagnols depuis 2019 Alex Marquez et obtenir la meilleure position sur la grille devant les Espagnols Jorge Navarro et le pilote “local” Sam bas, qui a réalisé une bonne partie de la séance le meilleur temps de la catégorie.

Italien Stefano Manzi, les Japonais Aï Ogura, thaï Somkiat Chantra et espagnol Xavier Vierge, étaient les pilotes qui ont obtenu le laissez-passer à Q2, restant sans atteindre cet objectif des pilotes comme les Espagnols Hector Garzo, Albert Arenas et Marcos Ramírez ou les italiens Toni Arbolino, Celestino Vietti et Lorenzo Baldasarri.

L’anglais Sam bas a été le premier à réaliser un bon temps lors de la deuxième qualification en roulant en 2: 04.069. D’abord, il n’était que deux millièmes du temps le plus rapide du week-end, celui de Raúl Fernández (Kalex), puis avec ce plus bas de 2,04, il a battu le précédent record détenu par l’Espagnol. Alex Marquez depuis 2019 avec 2: 04.374.

Pratiquement aucun de ses rivaux n’a donné l’impression pouvoir baisser ce record, bien que derrière lui on puisse voir une série d’intéressants se battre pour occuper les positions suivantes de la première ligne auxquelles, en plus de Remy Gardner, les Espagnols Jorge Navarro, Raúl Fernández, Arón Canet ou Augusto Fernández aspiraient, en en plus des Italiens Fabio di Giannantonio et Marco Bezzecchi. Et sur tous, seuls deux ont réussi à faire baisser le temps du pilote Marc VDS : Navarro sera deuxième et Bezzecchi remportera la pole. Le leader mondial, Rémy jardinier, a dû se contenter de la quatrième position avec son coéquipier Raul Fernández, avec Di Giannantonio sixième.

La troisième ligne de la formation de départ était complètement Espanol: Augusto Fernández, Arón Canet et Xavier Vierge, avec Fermin Aldeguer à la seizième place.