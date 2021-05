Polémique de l’article 370 au Pakistan: “ l’acceptation ” du ministre place le chat parmi les pigeons

Ce n’est pas la première fois que Qureshi courtise la polémique en mettant son pied dans sa bouche. (Source de la photo: .)

Par Farooq Wani,

Puisque le Pakistan prétend défendre la cause du Cachemire, le ministre des Affaires étrangères Shah Mahmood Qureshi a déclaré lors d’un talk-show télévisé que la révocation de l’article 370 était une «affaire interne» de l’Inde. Sa déclaration a placé le chat parmi les pigeons car elle a été interprétée comme abandonnant la position historique du Pakistan selon laquelle le Cachemire est un territoire contesté. Cette déclaration a suscité une telle critique de la part des partis d’opposition ainsi que de son propre PTI qu’il a été contraint de passer en mode de contrôle des dommages et de retirer sa déclaration sans condition.

Ce n’est pas la première fois que Qureshi courtise la polémique en mettant son pied dans sa bouche. En août de l’année dernière, il s’est opposé à Riyad en déclarant dénigrer l’OCI en disant: «Si vous ne pouvez pas la convoquer, alors je serai obligé de demander au Premier ministre Imran Khan de convoquer une réunion des pays islamiques qui sont prêts à nous soutenir. sur la question du Cachemire et de soutenir les Cachemiris opprimés. Deux jours après son commentaire sur l’abrogation de l’article 370, Qureshi a tweeté: «Soyons clairs: le Jammu-et-Cachemire est un différend internationalement reconnu à l’ordre du jour de @UN Security Council. Le règlement final du différend réside dans la résolution #UNSC appelant à un plébiscite libre et impartial sous les auspices de l’ONU. Personne, cependant, n’est prêt à acheter son argument remanié.

Alors que ce drame se jouait au niveau national, Imran Khan faisait face à une autre sorte de chaleur lors de sa visite en Arabie saoudite. Bien qu’allié de longue date du Pakistan, Riyad a récemment montré un certain désenchantement envers Islamabad, en particulier après la tirade anti-OCI du ministre des Affaires étrangères mentionnée ci-dessus. Dans le but de pacifier Riyad, le chef de l’armée pakistanaise, le général Qamar Javed Bajwa, s’est précipité pour rencontrer le prince héritier Mohammad ben Salmane, mais il n’a pas obtenu d’audience. Par conséquent, une Arabie saoudite en colère a exigé le remboursement d’un milliard de dollars d’un prêt de 3 milliards de dollars accordé au Pakistan à court de liquidités et n’a pas renouvelé sa facilité de crédit pétrolier de plusieurs milliards de dollars à Islamabad, qui avait expiré.

Ainsi, la visite actuelle de Khan à Riyad était principalement axée sur la réparation et la reconstruction de la ligne de crédit avec le Royaume riche en liquidités. Il a désespérément besoin d’argent pour empêcher la faillite du Trésor public du Pakistan de s’effondrer maintenant que la Chine a également refusé d’accorder d’autres prêts. Les dirigeants saoudiens, cependant, étaient plus intéressés à savoir comment progressent les pourparlers entre le Pakistan et l’Inde, dans lesquels ils jouent le rôle de facilitateur avec les Émirats arabes unis. Il a mentionné à plusieurs reprises la nécessité de la réconciliation du Pakistan avec l’Inde dans la déclaration conjointe et a «souligné l’importance du dialogue entre le Pakistan et l’Inde pour résoudre les problèmes en suspens entre les deux pays, en particulier le différend du Jammu-et-Cachemire, afin de garantir la paix et stabilité dans la région.

L’Arabie saoudite a peut-être donné quelques avantages au Pakistan sous forme de prêt, mais ne veut pas réduire la pression en ce qui concerne les pourparlers avec l’Inde. Quelques jours après la rencontre, le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal, a déclaré que l’Arabie saoudite s’emploierait à encourager la réduction des tensions entre le Pakistan et l’Inde. La situation est devenue politiquement délicate pour Imran Khan en raison des fondamentalistes nationaux à qui il a permis de s’épanouir. À la suite de la déclaration du ministre saoudien des Affaires étrangères, le 11 mai, il a déclaré officiellement: «À moins que l’Inde ne revienne sur son action du 5 août 2019, le Pakistan ne tiendra pas de pourparlers.» Afin de renforcer le moral et la crédibilité de son propre ministre des Affaires étrangères assiégé, il a salué le rôle du ministère des Affaires étrangères dans la conduite d’une campagne à part entière pour mettre en lumière la question du Cachemire dans le monde.

Ainsi, la détente indo-pakistanaise se poursuit malgré la pression exercée sur le Pakistan par la communauté internationale, y compris les principaux acteurs du monde islamique. Il en est ainsi parce qu’Imran Khan continue de vaciller d’une position à l’autre et de faire ses fameux “ demi-tours ” afin d’apaiser tout le monde et l’équilibre est extrêmement difficile car il concerne les forces nationales, comme l’armée, les fondamentalistes, les pays donateurs ainsi que la communauté internationale. Il ne se rend pas compte qu’il ne peut pas tromper tout le monde avec ses fanfaronnades anti-indiennes. Pour le Pakistan, la réconciliation avec l’Inde est impérative, Imran Khan le sait et ses plus proches collaborateurs comme Qureshi le savent aussi!

(L’auteur est le rédacteur en chef de Brighter Kashmir. Chroniqueur, commentateur TV et analyste politique. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online. On peut le joindre à: farooqwani61@yahoo.co.in)

