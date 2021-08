Polémique lors de la finale de Karaté des JO : il est mis KO par un coup de pied mais son rival est disqualifié et il remporte la médaille d’or

in

Tareg Hamedi élimine Sajad Ganjzadeh | Photo : Agence AP / Vincent Thian

L’Iranien Sajad Ganjzadeh a été le champion de la division kumité +75 kilogrammes malgré le fait que le Saoudien Tareg Hamedi l’a assommé d’un coup de pied mortel que nous observerons dans la prochaine vidéo.

Avec l’aimable autorisation : @ boyousef_14

Les juges ont décidé de punir l’athlète saoudien Tareg Hamedi pour un coup de pied haut qui a touché le cou de Ganjzadeh, qui est resté immobile pendant plusieurs minutes jusqu’à ce qu’il soit retiré sur une civière du tapis du stade Nippon Budōkan.

Avertissement

La situation a été très critiquée sur les réseaux sociaux et différents médias qui comprennent que le coup de pied saoudien était légal. Hamedi menait 4-1 avant que son coup de poing ne soit appelé et le combat a pris fin brutalement. Ganjzadeh a été transporté sur une civière et a eu besoin d’un masque à oxygène.

Enfin, au moment de la cérémonie de remise des médailles, les deux athlètes sont montés sur le podium et se sont salués avec une accolade en signe de respect et ont posé ensemble pour une photo.

Sajad Ganjzadeh et Tareg Hamedi ont posé ensemble sur le podium après la clôture abrupte de leur match (Photo : REUTERS)

“Je suis content pour la médaille d’or, mais je suis triste de devoir la gagner comme ça”, a déclaré l’Iranien qui ajoute désormais une médaille d’or olympique à ses quatre titres de champion du monde (trois par équipes).

Publicité