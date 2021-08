Polémique quand on sait ce que Marvel Studios paie aux créateurs des bandes dessinées qu’ils utilisent dans leurs films | Divertissement

Les rémunérations perçues par les artistes chargés de créer les bandes dessinées qui inspirent les films Marvel ou DC sont ridiculement basses, compte tenu des bénéfices que génèrent les films.

Le cinéma de super-héros c’est devenu une véritable machine à gagner de l’argent. Une bonne partie des films actuels sont issus d’histoires écrites, qu’il s’agisse de romans ou de bandes dessinées, et des super-héros de Marvel et DC ils en sont devenus le meilleur exemple.

Marvel Studios a publié 24 films MCU, et présente aujourd’hui sa quatrième série télévisée MCU sur Disney Plus. La franchise a gagné plus de 23 milliards de dollars dans le monde, et certains films à eux seuls ont dépassé le milliard, et même 2 milliards dans le cas d’Avengers Endgame.

Avec des chiffres aussi brutaux, n’importe qui pourrait penser que les créateurs des bandes dessinées dont les films sont inspirés obtiendraient une bonne pincée pour leur travail original, car sans cela, de nombreuses productions n’existeraient pas.

La réalité, cependant, est très différente. Selon The Guardian, Marvel Studios ne paie qu’un montant de 5 000 $ aux artistes dont les bandes dessinées sont utilisées dans des productions cinématographiques et télévisuelles, accompagné, oui, d’une invitation à la première.

L’article du journal britannique cite également DC, qui traiterait des artistes similaires qui ont travaillé sur les bandes dessinées de DC pendant des décennies et dont les histoires alimentent les productions du studio aujourd’hui.

Ces montants donnent beaucoup à penser quand il s’agit de voir comment se fait le partage des bénéfices de Marvel Studios et de DC. Récemment, Scarlett Johansson a déposé une plainte contre Disney pour avoir modifié le plan de première de Black Widow et l’avoir lancé simultanément sur Disney Plus, affectant directement les revenus proportionnels de l’actrice au box-office du film.

Lorsqu’ils ont essayé de contacter Marvel Studios pour obtenir un point de vue contraire à la situation avec les artistes de bandes dessinées, mais ont reçu un refus de faire des déclarations, “préoccupés par la confidentialité de la discussion de ces problèmes”.

Comment pensez-vous que Marvel ou DC paient les créateurs d’histoires si bas qu’ils peuvent créer des centaines ou des milliards de dollars de films ?

