Polémique sur la protection de l’enfance d’Apple : Alex Stamos appelle à la nuance

in

Cinq jours après l’annonce des mesures de protection de l’enfance d’Apple, la controverse entourant les nouvelles fonctionnalités à venir n’a pas cessé. Le dernier à commenter est l’ancien chef de la sécurité de Facebook et maintenant professeur de cybersécurité à Stanford, Alex Stamos.

Stamos dit qu’il n’y a pas de réponses faciles ici et appelle à une discussion plus nuancée que les récits dominants selon lesquels il s’agit soit d’un grand pas, soit d’un pas inacceptable…

Stamos a utilisé un fil Twitter pour faire valoir ses arguments, en commençant par la nécessité d’une compréhension équilibrée des problèmes.

À mon avis, il n’y a pas de réponses faciles ici. Je me trouve constamment déchiré entre vouloir que tout le monde ait accès à la confidentialité cryptographique et la réalité de l’ampleur et de la profondeur des dommages qui ont été rendus possibles par les technologies de communication modernes. Les opinions nuancées sont acceptables à ce sujet.

Il a déclaré que ceux qui déclarent que les mesures sont totalement inacceptables doivent mieux comprendre la nature horrible et l’ampleur terrifiante du problème des abus sexuels sur enfants en ligne.

Tout d’abord, de nombreuses personnes chargées de la sécurité/de la vie privée roulent verbalement des yeux à l’invocation de la sécurité des enfants comme raison de ces changements. Ne fais pas ça. L’ampleur des abus dont sont victimes les enfants en ligne et leur impact sur ces familles sont insondables. Plus tôt cette année, je me suis assis dans une salle d’audience avec une douzaine d’adolescentes et de femmes qui ont été victimisées sous ma surveillance. Je les ai entendus expliquer les années de terreur psychologique qu’ils ont vécues. J’ai vu les cicatrices auto-coupantes sur leurs bras et leurs jambes. Ne minimisez pas leur douleur. Ne le fais pas.

Il a déclaré que Facebook – qui scanne les photos téléchargées – a détecté 4,5 millions d’utilisateurs publiant des correspondances connues pour CSAM, et ce n’est probablement qu’une proportion du nombre total de délinquants.

Mais il dit que ceux qui rejettent les problèmes de confidentialité sont «à la fois nuisibles et injustes».

J’ai des amis à la fois à l’EFF et au NCMEC, et je suis déçu par les deux ONG pour le moment. Leurs déclarations publiques/fuites laissent très peu de place à la conversation, et la décision publique d’Apple les a poussés à défendre leurs actions à l’extrême.

Il critique également Apple qui a annoncé unilatéralement sa propre approche après avoir refusé de participer aux discussions entre les experts en sécurité des enfants, les plateformes technologiques et les universitaires en cybersécurité.

Au cours des deux dernières années, notre équipe de @stanfordio a organisé une série de conférences sur la façon d’équilibrer les aspects de sécurité et de confidentialité des produits E2EE. Nous avons assisté à des conversations vraiment productives entre les défenseurs, les plateformes et les universitaires. Apple a été invité mais a refusé de participer à ces discussions, et avec cette annonce, ils se sont lancés dans le débat sur l’équilibrage et ont poussé tout le monde dans les recoins les plus reculés sans consultation ni débat public.

Il a dit que c’était frustrant et dommageable.

Je suis à la fois heureux de voir Apple assumer enfin une part de responsabilité pour les impacts de leur énorme plate-forme de communication, et frustré par la façon dont ils s’y sont pris. Ils ont tous deux fait avancer le ballon techniquement tout en nuisant à l’effort global pour trouver un équilibre politique.

Apple a publié hier une FAQ destinée à répondre à certaines des idées fausses et préoccupations concernant la numérisation de photos, mais n’a pas réussi à résoudre de manière adéquate le plus gros problème restant : qu’il n’y a aucun moyen de se prémunir contre une utilisation abusive future par les gouvernements.

Vous pouvez écouter ci-dessous les premières réactions de Stamos, de deux de ses collègues de Stanford, et du cryptographe de Johns Hopkins Matthew Green.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :