Polémique sur l’avalanche de parcs éoliens au cœur vert de la Cantabrie

La controverse grandit à propos de l’installation de parcs éoliens dans des espaces naturels en Espagne. S’il y a encore polémique sur le projet d’un parc marin au large de Gérone, maintenant l’accent est mis sur la Cantabrie, où il y a un réel avalanche de 25 projets, dont certains sont déjà à un stade avancé de traitement.

Maires de toutes les couleurs politiques, partis de Podemos à Vox, groupes environnementaux, entrepreneurs du tourisme & mldr; les plaintes viennent de tous les secteurs et les raisons sont on ne peut plus variées, bien qu’il y ait aussi des défenseurs des moulins à vent.

La perte de compétitivité touristique due à la dégradation du paysage qui tours de plus de 90 mètres de haut et les dommages à l’environnement sont quelques-uns des arguments utilisés.

Cependant, l’inconfort est plus important dans ce cas car le lieu de projection des parcs éoliens les plus pertinents s’avère être un véritable trésor naturel: le Vallées de Pasiegos. C’est une région d’une beauté exceptionnelle avec quatre zones déclarées Lieu d’intérêt communautaire (LIC) par l’Union européenne, de nombreux points d’intérêt historique et culturel et des itinéraires d’agrotourisme qui attirent des milliers de personnes chaque année.

Pour cette raison, il y a un peu plus de deux ans, le Parlement de Cantabrie a solennellement présenté la candidature des vallées de Pasiegos pour devenir une réserve de biosphère, précisément en raison de sa riche biodiversité et de ses attraits culturels et historiques. Ce titre, s’il est accordé, représente une garantie de préservation de la diversité biologique et culturelle de ces espaces.

Tant le PP, que Podemos, Vox, les écologistes et une grande partie des hommes d’affaires sont radicalement opposés à ces projets et les jugent «incompatibles». avec la réserve de biosphère.

« Cela ruinera notre marque touristique et les Valles Pasiegos seront un endroit comme un autre dans le monde, ils cesseront d’être un endroit unique », a déclaré un voisin lors d’une récente assemblée pour discuter de la question.

Deux projets exposés au public

Deux projets spécifiques sont Garma Blanca, qui comprendrait 13 éoliennes pour produire une puissance totale de 51 MW, et Ribota, avec douze installations du même type et de puissance similaire. Tous deux sont promus par la société Green Capital Power et leurs permis sont en cours de traitement au ministère de la Transition écologique et du défi démographique.

En ce moment, groupes et fêtes Ils présentent leurs allégations et le débat s’intensifie. Le président de la Mancomunidad de Municipios de los Valles Pasiegos et le maire de Vega de Pas, Juan Carlos García Diego, a déclaré que «l’engagement fondamental des localités de la région pour leur développement implique le tourisme et l’élevage, et les deux secteurs seraient sérieusement menacé & rdquor; avec la construction de Garma Blanca et Ribota.

Le porte-parole de la plate-forme de défense des vallées de Pasiegos, récemment créée, Mar Mayo, est du même avis: «C’est un modèle énergétique juste pour le territoire, car ils veulent construire jusqu’à 144 éoliennes dans 25 parcs et approvisionnent les grandes villes sans prendre en compte les besoins énergétiques de la zone & rdquor;.

Ces infrastructures, dit Mayo, peuvent approvisionner plus de deux millions de personnes, il serait donc plus judicieux d’installer ces parcs dans les endroits les plus demandés en énergie ». et où, en plus, «la main de l’homme a déjà eu un impact sur la nature».

Que disent les entreprises promotrices?

Les entreprises promotrices, quant à elles, voient les choses différemment. Capital Energy affirme que ce n’est qu’avec les douze éoliennes de Ribota qu’elle sera en mesure de fournir de l’énergie propre à plus de 56000 foyers et évitera l’émission dans l’atmosphère d’environ 54300 tonnes de CO2 par an.

De plus, il affirme que ce parc permettra la création de 295 emplois en phase de construction et dix en phase d’exploitation. Elle aura également, assure-t-il, un impact économique sur les caisses locales, sous la forme d’IBI et d’IAE.

Capital Energy a 17 projets d’énergie renouvelable en Cantabrie, tous éoliens. Ils ajoutent une puissance de 690 Mw et leur développement impliquera un investissement global d’environ 650 millions d’euros.

Pendant ce temps, le président du gouvernement régional, Miguel Ángel Revilla, adoucit son soutien initial total aux projets (il affirme qu’ils étaient compatibles avec la réserve de biosphère qui a été demandée) et a maintenant introduit des nuances dans cette approbation.

«Nous n’allons pas transformer toute la Cantabrie en parc éolien», précisait-il il y a quelques jours, en demandant «tranquillité».

Bien qu’il ait admis qu’il y a des «très solides». pour parier sur les énergies renouvelables, il prévient que «tous ceux qui ont été demandés ne seront pas autorisés & rdquor; et, en outre, «il y aura des zones qui seront préservées en toute sécurité en raison de l’impact sur le paysage qu’elles provoquent».

Le débat est servi. La lutte entre énergie propre et respect du paysage et des modes de vie traditionnels est une fois de plus évidente.

