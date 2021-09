Polémique sur un projet minier à Séville qui menace les nappes phréatiques

in

09/06/2021 à 08:08 CEST

Polémique en Andalousie autour d’un projet minier pour obtenir des métaux. Le conseil d’administration et l’entreprise soulignent la durabilité de l’initiative et son potentiel de création d’emplois, mais Ecologistas en Acción affirme que le débit d’eau dont elle aura besoin menace les réserves d’eau de Séville en période de sécheresse.

Le ministère de la Transformation économique, de l’Industrie, du Savoir et des Universités a accordé au début de l’été une autorisation minière pour développer le nouveau projet d’exploitation souterraine et l’usine polymétallurgique de Cobre Las Cruces (Séville), destiné à la production de cuivre, zinc, plomb et argent. . Le ministre Rogelio Velasco souligne que «c’est une initiative stratégique de grande importance pour le développement de l’industrie andalouse, l’innovation, la création d’emplois et la revitalisation des communes où elle est implantée ».

Ce projet minier et métallurgique, appelé PMR (Raffinerie Polymétallurgique), aura une durée d’activité d’au moins 14 ans, impliquera un investissement direct de plus de 500 millions et un 177 millions supplémentaires pour la construction d’installations d’énergies renouvelables destinées à l’auto -consommation, puisqu’elles fourniront de l’énergie propre à cette nouvelle ligne industrielle. En outre, le développement prévu sur la durée de vie du projet devrait générer environ 450 millions de recettes publiques.

De même, les emplois attendus atteindront 1 200 emplois en phase de construction et en phase de production, environ 900 emplois directs seront générés (480 de l’entreprise et 420 des entrepreneurs), ainsi qu’environ 1 500 emplois indirects et induits.

Junta de Andalucía : « Une mine du XXIe siècle »

Velasco a souligné que le nouveau projet minier de Séville “sera hautement durable et respectera tous les paramètres de sécurité stricts”. De même, il a souligné “l’utilisation durable élevée des ressources qu’il envisage, ainsi que l’application de technologies innovantes liées à l’économie circulaire et aux axes prioritaires qui soutiennent la politique du Conseil en matière minière”. «Vous utiliserez une technologie très avancée une référence internationale, qui illustre comment il est exploité dans une mine du 21e siècle », a-t-il déclaré.

Alors que le démarrage du nouveau projet minier progresse, l’entreprise continue d’utiliser le minerai déjà extrait jusqu’à présent. Cobre Las Cruces, filiale de la multinationale First Quantum Minerals, opère depuis douze ans sur un gisement de cuivre découvert il y a près de 30 ans.

Pendant ce temps, ils ont produit plus de 670 000 tonnes de cuivre de la plus haute pureté grâce à l’exploitation minière à ciel ouvert et une usine hydrométallurgique. Une fois épuisé le minerai secondaire qui a été exploité, la société propose la continuité de l’activité avec le nouveau projet polymétallurgique.

Ce projet minier à Séville sera soutenu par une mine souterraine et une nouvelle usine polymétallurgique pour la production des quatre métaux. Tout ce processus sera réalisé avec une technologie qui représente une innovation unique dans l’exploitation minière mondiale en complétant le processus «de la mine au métal», c’est-à-dire de l’extraction du minéral à sa transformation en métal, prêt pour sa commercialisation .

Ce système, avec lequel Cobre Las Cruces produisait jusqu’à présent le cuivre le plus pur au monde (99,999 %), a été perfectionné et étendu pour traiter également le minéral polymétallique. C’est un matériau très abondant dans la ceinture de pyrite andalouse, mais jusqu’à présent il était très complexe à traiter en raison de la difficulté de séparer ses composants.

Le nouveau projet prévoit de s’approvisionner à partir d’énergies renouvelables telles que le solaire ou la bioénergie, tant dans l’installation industrielle que dans les opérations de transport du minerai. « Également en matière environnementale, une empreinte carbone (émissions de CO2) inférieure de 90 % a été calculée par rapport à la chaîne de production de métaux conventionnelle, contribuant ainsi à l’objectif de décarbonisation de l’économie & rdquor ;, a récemment souligné la Junta de Andalucía dans un communiqué. Libération.

Les écologistes tirent la sonnette d’alarme

Mais tout le monde ne le voit pas de la même manière. Les écologistes ont tiré la sonnette d’alarme. La forte demande en eau de l’installation peut affecter l’approvisionnement de Séville.

Le nouveau projet de mine souterraine Cobre Las Cruces laissera Séville sans réserves d’eaux souterraines en période de sécheresse, puisqu’il est prévu de modifier le plan hydrologique du Guadalquivir pour extraire jusqu’à six millions de mètres cubes d’eau souterraine protégée, a averti Ecologists in Action dans un communiqué.

Le 19 août, la demande définitive de la société minière Cobre Las Cruces pour une concession publique d’eau pour son projet minier appelé projet PMR a été publiée au Journal officiel de la province de Séville, qui consiste en une quantité maximale d’eau publique de 4 360 . 000 m3/an, dont 3 330 000 m3/an seront des eaux souterraines.

Selon Ecologists, les autorisations environnementales unifiées et intégrées accordées par la Junta de Andalucía en décembre 2020 envisagent une utilisation allant jusqu’à six millions de m3 / an d’eaux souterraines.

En 2004, la mine à ciel ouvert Cobre Las Cruces a été autorisée avec un Condition obligatoire : toute atteinte, en quantité et en qualité, aux eaux souterraines du milieu minier était interdite, car ils constituent une réserve stratégique destinée à alimenter en eau la zone métropolitaine de Séville en période de sécheresse.

Pour cette raison, la Confédération hydrographique du Guadalquivir (CHG) n’a autorisé la CLC à utiliser que 180 000 m3/an de ces eaux souterraines, qu’elle a également dû compenser en fermant plusieurs puits dans le milieu minier.

Dommages aquifères

Cependant, Cobre las Cruces « n’a jamais rempli cette obligation et a continuellement endommagé l’aquifère et récidiviste, et ayant une connaissance permanente des autorités du CHG’, les écologistes l’ont dénoncé.

En effet, en mai 2008, le CHG a dû paralyser l’activité minière pour contamination de l’aquifère par l’arsenic, et en 2016, ses trois principaux dirigeants ont été condamnés pour ces actes, pour crimes contre l’environnement et pour atteinte continue au domaine public.

De 2009 à 2019, CLC consommé 1 000 000 m3/an sur l’autorisation, soit 5,5 fois plus qu’autorisé, compte tenu de la “passivité complice du CHG lui-même”, selon cette organisation environnementale.

En 2018, la première rampe d’extraction souterraine a été réalisée et les dommages causés à l’aquifère ont grimpé en flèche, et en janvier 2019, il y a eu un effondrement massif de la décharge nord dans la fosse minière, en partie à la suite d’un détournement massif et illégal. eaux souterraines.

Désormais, le nouveau projet minier PMR de CLC -exploitation souterraine et nouvelle usine de traitement- a demandé l’autorisation -pour 15 ans supplémentaires- d’extraire jusqu’à 6 millions de m3/an de ce qu’ils appellent désormais « l’eau de mine & rdquor ;, et une consommation de 3.330,00 millions de m3/an de ces eaux souterraines pour le nouveau procédé industriel.

Les écologistes prédisent que, « compte tenu de la trajectoire d’infraction de CLC, enfin ils extrairont environ 30 millions de m3/an de l’aquifère annuellement, soit 180 fois plus que ce qu’ils avaient promis d’extraire lors de l’autorisation de leur projet minier en 2004 & rdquor; et ce montant équivaut à la consommation des 700.000 habitants de Séville pendant une année.

