Polexit panique alors que les ondes de choc sont envoyées à Bruxelles : « Le danger est réel » | Monde | Nouvelles

S’adressant à la publication allemande Phoenix, l’eurodéputé du Parti populaire européen a lancé un sévère avertissement. Elle a déclaré : « Je pense que le danger est réel – non pas parce que quelqu’un l’exigerait réellement, ou parce que cela ferait partie de la stratégie de communication du gouvernement polonais… sortie de fait.

Parlant des opinions partagées sur la possibilité des citoyens polonais, le député européen a déclaré : « Je compte beaucoup sur le fait que le peuple polonais, qui a montré sa position au cours des dernières semaines avec de très grandes et nombreuses manifestations pro-européennes , prendront un peu plus de responsabilités entre leurs mains et feront pression sur leur propre gouvernement. »

Commentant à quel point le résultat potentiel pourrait devenir critique alors que l’Union européenne traverse une période de crise depuis le Brexit, le député européen a déclaré que le temps était essentiel.

Elle a déclaré: « Ce sont des heures et des jours cruciaux ici au niveau européen. »

Le sentiment envers l’Union européenne de la part du gouvernement polonais est au plus bas.

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a vivement critiqué les pouvoirs supranationaux que l’UE détient sur ses membres.

Parlant de l’impact des sanctions financières, Mme Dupont craignait d’en arriver là.

Elle a déclaré: « C’est dommage qu’il ait fallu imposer des amendes, mais c’est le dernier recours dont nous disposons avant que les gros canons ne soient sortis. »

La Pologne s’est toutefois engagée à ne pas verser un centime à Bruxelles.

« Les [ruling Law and Justice party] Le PiS est un expert dans le gaspillage de l’argent de la Pologne », a déclaré Kamila Gasiuk-Pihowicz de la Plateforme civique d’opposition.

« Non seulement ils détruisent l’indépendance de la justice, mais ils le font aux dépens des Polonais », a-t-elle poursuivi.

S’exprimant lors d’une conférence de presse jeudi, le ministre de la Justice Zbigniew Ziobro a déclaré que « l’État polonais ne peut pas se plier à l’anarchie ».

Il a déclaré que la Pologne « ne peut et ne doit pas payer un seul zloty pour les sanctions illégales contre Turow » ou pour les « modifications du système judiciaire ».

Le ministre de la Justice a conseillé aux Polonais de garder leur calme.

« Seuls les faibles cèdent à la pression. Faisons notre travail, réformons le système judiciaire et veillons à l’état de droit dans l’Union européenne », a-t-il déclaré.

« Prenons également soin des normes de l’Union européenne, qui exigent que la loi soit la même partout et appliquée de la même manière », a-t-il conclu.

La Commission a refusé l’approbation des fonds polonais de relance en cas de pandémie en raison des désaccords de longue date, qui se sont intensifiés plus tôt ce mois-ci lorsque le Tribunal constitutionnel polonais a jugé certains principes du droit de l’UE incompatibles avec la constitution du pays.

Beaucoup à Bruxelles ont vu dans la décision une remise en cause du cadre juridique de base de l’UE.

« Je pense que c’est faisable, j’espère qu’on arrivera à un accord, mais la réforme est une condition sine qua non », [without which there is nothing »] Ursula von der Leyen a déclaré lors d’une conférence de presse à Bruxelles.

