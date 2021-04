Poli Almería reçoit Torredonjimeno le dernier jour

04/03/2021 à 14:31 CEST

le Poly Almeria reçoit ce dimanche à 12h30 la visite du Torredonjimeno dans le Ville sportive de Los Angeles lors de son vingt-deuxième match dans la première phase de la troisième division.

le Poly Almeria face à l’illusion de retrouver des sentiments positifs dans le match qui correspond à la vingt-deuxième journée après avoir perdu le dernier match contre le Teinture royale par un score de 4-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans six des 19 matchs disputés jusqu’à présent dans la première phase de la troisième division et ajoutent un chiffre de 23 buts concédés à 15 en faveur.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Torredonjimeno a été imposé à Loja 4-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Château, Mario Martos, Allemand et Javi bien, il espère donc répéter le résultat, cette fois dans le fief de la Poly Almeria. Sur les 19 matchs qu’il a disputés cette saison de la première phase de la troisième division, le Torredonjimeno Il en a remporté huit et compte 33 buts contre 25 encaissés.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Poly Almeria a un bilan de trois victoires, deux défaites et quatre nuls en neuf matchs joués à domicile, des valeurs qui peuvent être encourageantes pour lui Torredonjimeno, puisqu’ils manifestent une certaine faiblesse des prémisses dans les matchs qui se jouent dans le Ville sportive de Los Angeles. Aux sorties, le Torredonjimeno a un bilan d’une victoire, cinq défaites et trois nuls en neuf matchs joués, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade de la Poly Almeria si vous souhaitez améliorer ces chiffres.

Dans le passé, il y a eu d’autres affrontements dans le Ville sportive de Los Angeles et les résultats sont une victoire et un nul en faveur de la Poly Almeria. De même, les locaux ont un total de deux matchs consécutifs invaincus contre ce rival lors de la première phase de la troisième division. La dernière fois qu’ils ont joué au Poly Almeria et le Torredonjimeno Dans cette compétition c’était en janvier 2021 et la rencontre s’est terminée par un 3-1 en faveur des visiteurs.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la première phase de la troisième division, nous pouvons voir qu’avant la dispute du match, le Torredonjimeno est en avance sur le Poly Almeria avec une différence de sept points. À ce moment, le Poly Almeria il a 23 points et est en huitième position. Quant à l’équipe visiteuse, le Torredonjimeno, est troisième du classement avec 30 points.