Poli Díaz a prévu d’assassiner le juge qui a ordonné son entrée en prison

La Juge des violences sexistes de La Palmas de Gran Canaria María Auxiliadora Díaz qui a ordonné l’entrée en prison de Poli Diaz Pour avoir maltraité son partenaire, elle a signalé au tribunal des gardes de la ville qu’elle avait reçu un avis anonyme indiquant que le boxeur prévoyait de l’assassiner.

Selon ‘Canarias 7’ et des sources judiciaires ont confirmé à Efe, le tribunal numéro 2 de la capitale de Gran Canaria a ouvert une procédure sur cet anonyme, écrit par quelqu’un qui prétend être un ami du « Poulain de Vallecas » et qu’il dit au magistrat ce qu’il est censé faire depuis la prison.

L’agence . a contacté le juge qui a poursuivi Poli Díaz pour mauvais traitements afin d’obtenir sa version, mais Auxiladora Diaz a refusé de commenter.

L’auteur de cette lettre non signée soutient que l’ancien Champion d’Europe de boxe vous a appelé plusieurs fois au téléphone depuis La prison de Black Falls, au Les palmiers de Grande Canarie, et lui a fait part de son intention de tuer son ex-femme et le juge qui enquête sur les accusations de violences sexistes pour lesquelles il est détenu.

Il détaille également que Poli Díaz sollicite l’aide d’un autre détenu qui se trouvait dans la même prison, précisément, pour avoir proféré de graves menaces contre la juge Auxiliadora Díaz, DDM.

Le magistrat qui a reçu la lettre anonyme a demandé au tribunal chargé de sa plainte d’ordonner, à titre conservatoire, que DDM ne puisse l’approcher à moins de 100 kilomètres, puisqu’elle est en liberté provisoire depuis le 9 novembre.

Selon Canarias 7, Auxiliadora Díaz a fait valoir qu’elle ressent une « grande peur » de cette personne, qui a « une fixation personnelle » contre elle « depuis plus de dix ans ».

