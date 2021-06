Poli Díaz, libéré après un mois de prison provisoire

09/06/2021 à 15h59 CEST

Il y a de bonnes nouvelles pour les amateurs de boxe, pour l’environnement d’un Poli Díaz et pour le boxeur lui-même, l’un des plus grands de l’histoire d’Espagne, qui est en prison provisoire au centre pénitentiaire de Salto del Negro (Las Palmas) depuis le 5 mai.

Ce jour là, l’ex-boxeur s’est rendu au commissariat pour renouveler la carte d’identité et soudainement, il a été arrêté et plus tard en prison provisoire par décision judiciaire en raison de plusieurs procès en cours, en particulier un pour agressions datant de 2014 et qui n’a pas été présenté dans le chaos total à Madrid en raison de la tempête « Filomena ».

Ce mercredi 9 juin, le procès s’est tenu par visioconférence au tribunal correctionnel n° 30 de Madrid et le juge a décrété la libération de Poli Díaz, une fin qui aura lieu tout au long de ce mercredi ou au plus tard jeudi.

On ignore encore s’il pèse une clause ou une amende dans cette liberté du vallecano, qui a également deux autres procédures en cours qu’il est tout à fait prêt à affronter sans avoir à aller à ces extrêmes.

En fait, le Madrilène menait une vie ordonnée et J’étais à nouveau enthousiasmé par la boxe après près de quatre décennies, comme il l’a récemment expliqué dans une longue interview avec SPORT, dans laquelle il n’a pas refusé de parler même des sujets les plus sensibles.

Compte tenu du fait que la demande du bureau du procureur était de trois ans de pression, la libération du « Potro de Vallecas » a été la clé le travail de son manager Antonio Ricobaldi et de son promoteur Unlimited Global Challengers.

Antonio Ricobaldi, directeur et promoteur de Poli Díaz

“Le promoteur dans son ensemble et moi en particulier avons travaillé dur pour obtenir sa liberté avec l’équipe multidisciplinaire de psychologues, d’avocats, d’experts judiciaires, etc., parce qu’il y avait une demande très élevée de trois ans de peine et qu’elle a finalement été atteinte, en combattant toute l’équipe derrière laquelle nous étions là aider », a-t-il déclaré à SPORT un Antonio Ricobaldi satisfait.

Poli Díaz, dont le comportement en prison a été exemplaire Comme l’ont souligné certains travailleurs du centre, il devra reprendre son entraînement en pensant à ce match d’exhibition qu’il compte disputer en fin d’année à Madrid.

Poli Díaz, dans une image d’archive de son temps de boxeur

En fait, l’ex-boxeur a continué l’entraînement Au mieux de ses capacités, ce mois-ci, il a subi la pression de Salto del Negro et chaque matin, au petit matin, il avait l’habitude d’aller dans le patio pour faire de la course continue et divers exercices.

Par conséquent, ce match d’exhibition voit à nouveau la lumière, même si pour cela, il faudra également travailler très dur dans le but de obtenir un organisme pour accorder une licence à Poli devant le refus de la Fédération espagnole et la difficulté ajoutée par ce passage en prison.