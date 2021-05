“Poli est un spectacle, mais il mène une vie normale et sans mauvaises habitudes”

06/05/2021 à 17:26 CEST

“J’aime dire qu’en Espagne il y a eu trois grandes légendes: Lola Flores, Camarón et Poli Díaz.” C’est ainsi qu’Antonio Ricobaldi, PDG du promoteur Unlimited Global Challengers et représentant de la ‘Potro de Vallecas’, actuellement en prison provisoire à Las Palmas en attente de la date du procès pour un possible crime de blessure.

Poli Díaz réside avec son partenaire à Las Palmas, d’où il s’apprêtait à revenir sur le ring lors d’un match d’exhibition à Madrid plus tard cette année. Son représentant, Antonio Ricobaldi, assure à . que Poli menait “une vie normale, sans mauvaises habitudes, quelque chose qu’il ne vend plus au niveau des médias”.

Pour se souvenir de moments stellaires comme celui du 27 juillet 1991, au cours duquel l’Espagne s’est arrêtée pour voir le Poli Diaz se bat pour le titre mondial des poids légers contre l’Américain Pernell Whitaker, avec lequel il a perdu à Norfolk (États-Unis) aux points. C’était l’apogée d’une carrière sportive qui a ensuite disparu à une vitesse vertigineuse en raison des excès et des addictions.

Qu’est-il arrivé à Poli Díaz?

Ricobaldi: Poli a été arrêté, il a été traduit en justice par la police nationale et le juge d’instruction, du tribunal numéro 7, a décrété la détention provisoire car il avait un mandat de perquisition et d’arrêt. Cela provenait d’un procès qu’il avait eu devant le tribunal pénal numéro 30 de Madrid auquel il n’avait pas comparu. Le magistrat a précisé cet ordre et lorsqu’il est allé renouveler le DNI, il y est resté. Une chose à laquelle personne ne s’attendait.

Quelle est votre situation en ce moment?

La situation est qu’il se trouve à la prison de Salto del Negro, à Las Palmas, dans le département des revenus. Il doit y rester une semaine en raison des mesures de sécurité dérivées du covid, puis il ira dans un module normal avec d’autres détenus. Nous espérons qu’il restera en prison le moins longtemps possible, même s’il restera en détention préventive jusqu’à la date du procès. Les avocats examinent le dossier et nous espérons que la situation sera bientôt corrigée.

Pourquoi ne vous êtes-vous pas présenté pour le procès?

Cela s’est produit parce que son jugement a été changé à plusieurs reprises. Il avait à l’origine une date avant l’arrivée du coronavirus, avec la question de l’état d’alarme, ils l’ont changé, quand il y a eu la tempête de neige Filomena, ils l’ont changé à nouveau et à la dernière date à laquelle il est passé. Ce n’est pas une chose qu’il a faite exprès. Vous vous comportez parfaitement.

Cette situation complique-t-elle le combat qui était prévu à la fin de cette année?

La question du combat est vraiment un peu compliquée car nous n’avons pas de date exacte du procès, la préparation exhaustive qui était coupée et aussi toute la promotion et la presse que nous faisions. Non seulement c’était un match de Poli contre son adversaire, mais il y avait d’autres athlètes de renommée internationale.

Comment Poli se préparait-il à ce combat?

Son retour suscitait beaucoup d’anticipation. Il était très excité car il s’agit encore d’un combat de vétéran, avec un autre de ses cinquièmes, dans un match d’exhibition. C’est quelque chose de similaire à Julio César Chávez ou Mike Tyson avec Roy Jones. Poli était très heureux parce qu’il est un champion et quiconque est un champion l’a à l’intérieur pour la vie. L’adversaire a également été battu.

Si cela ne pouvait pas être cette année, le match serait-il tenté pour 2022?

Oui, mais nous avons un handicap qui s’additionne. Avec la Fédération de boxe, nous avons du mal à les amener à nous donner la licence et une autre fédération internationale allait nous accorder cette licence. Comme cela s’est produit, tout devient un peu compliqué et ils peuvent être réticents à donner à Poli le droit d’entrer sur le ring légalement et officiellement.

Comment est la vie de Poli à Las Palmas?

On sait peu de choses car nous sommes très neutres. Nous portons la communication et parlons du combat, mais pas de sa vie privée. Avant, les médias le savaient à cause de mauvaises habitudes et maintenant qu’il n’y en a plus, ça n’a pas d’importance. C’est une vie anodine, comme tout enfant d’un voisin ou d’un citoyen normal. Il a une bonne préparation dans le gymnase, ce n’est pas comme celui qu’il avait quand il a concouru, mais une chose que Poli a, c’est que la première chose le matin, à 6h30, il sort pour une course. Il a un moteur très puissant pour son âge. Il est maigre, pèse environ soixante-dix kilos et est transformé en silhouette, ses costumes sont impeccables.

Comment ce retour de Poli a-t-il été forgé pour revenir à la boxe?

Cela m’est venu à l’esprit à cause de Mike Tyson, bien qu’avant, j’avais l’idée de faire un match commémoratif de Poli contre quelqu’un de sa taille et de sa carrière, mais aussi à la retraite. Quand j’étais petit et que Poli était jeune, j’étais sur un portail à Lavapiés (quartier de Madrid) et il m’a donné 500 pesetas pour aller au cinéma. J’ai pu voir le film Rambo 3 et un autre de Jean Claude Van Damme «Bloody contact». A partir de là, quand j’étais plus âgé, j’ai commencé à me consacrer au sujet des sports de contact et des combats et j’ai décidé d’aller trouver Poli aux Canaries. Je lui ai montré ce que Tyson et Julio César Chávez avaient fait, il m’a dit d’aller de l’avant et nous sommes venus à Madrid pour préparer le spectacle, car Poli, en lui-même, est déjà un spectacle.

Avez-vous remarqué la chaleur des gens en annonçant votre retour?

Poli est une figure très médiatique. J’aime dire qu’en Espagne il y a eu trois grandes légendes: Lola Flores, Camarón et Poli Díaz. C’est incroyable. Vous ne pouvez pas marcher sur la Gran Vía. Il y avait mille photos par jour. C’est pourquoi nous préférons être aux îles Canaries. Une chose qui a retenu mon attention est que les gens dans la trentaine et plus le connaissaient, mais aussi les plus jeunes. Il a quelques chansons qui ont été faites sous son nom légendaire comme celles de Marea, Los Chichos ou du rappeur Poli Díaz Army. Il ignorait qu’il jouissait de cette renommée dans le monde des jeunes.