Police de Portland: des manifestants détenus dans le district de Pearl avaient un spray anti-ours et des marteaux

PORTLAND, Oregon – Des agents ont trouvé un pied de biche, des marteaux, un spray anti-ours et des armes à feu après avoir rassemblé un groupe d’une centaine de manifestants, a annoncé samedi la police de Portland.

Dans un communiqué de presse, le bureau de police a déclaré que des policiers avaient encerclé les manifestants environ 15 minutes après le début de la marche vendredi soir dans le quartier Pearl de la ville à 21 heures, car certains avaient commencé à briser les vitres.

Le département a déclaré avoir averti la foule que le non-respect des ordres légaux pourrait entraîner une arrestation et une exposition aux gaz lacrymogènes, et il a invité les journalistes, les observateurs juridiques et toute personne souffrant de problèmes de santé à quitter la zone fermée.

Ceux qui sont partis ont été identifiés et photographiés dans le cadre d’une enquête, a indiqué la police. D’autres ont verrouillé les armes et ont refusé; Les agents les ont escortés et arrêtés, y compris un suspect dans le vandalisme de fenêtre antérieur, ont déclaré des agents.

LES VILLES DE LA CÔTE OUEST EN VIOLENCE À L’ANNIVERSAIRE DE BREONNA TAYLOR

Certains des manifestants ont également affronté la police, lançant des pierres et des canettes de bière pleines, a indiqué le département. Les agents ont utilisé du gaz poivré.

Parmi les objets laissés par les manifestants, il y avait un pied de biche, des marteaux, un spray anti-ours, des couteaux et ce que le département a décrit comme une «arme de frappe avec des pierres».

Treize personnes font face à des accusations liées à la manifestation, notamment une conduite désordonnée, une résistance à l’arrestation et une interférence avec la police.

L’une, identifiée comme Katrina Walker, 26 ans, de Portland, a été citée pour possession illégale d’une arme à feu; une autre, Tara Walker, 34 ans, a été mise en examen pour possession illégale d’une arme à feu et possession d’une arme à feu chargée dans un lieu public, entre autres chefs d’accusation. On ne savait pas immédiatement s’ils étaient liés ou s’ils avaient des avocats qui pourraient parler en leur nom.

Samedi, trois groupes de défense des droits civiques ont appelé le procureur général américain Merrick Garland à enquêter sur le bureau de police de Portland à la lumière des arrestations de vendredi.

Dans une déclaration, l’Oregon Justice Resource Center, le Council on American-Islamic Relations of Oregon et l’American Civil Liberties Union of Oregon ont déclaré: << Sous l'autorité du maire et commissaire de police Ted Wheeler et du chef de la police Chuck Lovell, ce que PPB a fait a duré night - kettling - est une tactique policière agressive et aveugle qui consiste à encercler et à boxer un groupe de personnes et à bloquer tous les points de sortie.

« L’Oregon Justice Resource Center et l’ACLU de l’Oregon représentent actuellement des clients dans des poursuites fédérales contre l’utilisation par PPB de la tactique de kettling contre des manifestants anti-Trump en 2017. Dans aucun des deux cas, le tribunal n’a approuvé ou jugé constitutionnel cette tactique abusive. »

Portland a été le théâtre de fréquentes manifestations, dont beaucoup ont impliqué de violents affrontements entre officiers et manifestants, depuis l’assassinat par la police de George Floyd à Minneapolis en mai. Au cours de l’été, il y a eu des manifestations pendant plus de 100 jours consécutifs.

Le maire Ted Wheeler a dénoncé ce qu’il a décrit comme un segment d’agitateurs violents qui détournent le message de la responsabilité de la police et devraient faire l’objet de sanctions plus sévères.