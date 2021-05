Police des frais des facultés de médecine: plus de financement gouvernemental, pas une réglementation des frais plus stricte

Gardant à l’esprit les coûts supportés par les gouvernements, la Cour suprême avait, en 2019, confirmé la politique de cautionnement de service rural obligatoire appliquée par certains États, fixant la période de service obligatoire à deux ans et le montant de la libération des obligations à 20 Rs lakh.

Le projet de directives de la Commission médicale nationale (NMC) pour la fixation des frais indique dès le départ qu’aucun frais de capitation ne devrait être facturé sous quelque forme que ce soit. Les “ frais de capitation ” – synonyme de sommes payées par des aspirants qui n’auraient autrement pas été qualifiés pour un siège dans une faculté de médecine privée – ont souvent été blâmés, avec d’autres facteurs, pour des diplômés en médecine de mauvaise qualité et pour être un outil de la économie au noir florissante. Un rapport de 2013 de l’Institut national des finances publiques et de la politique, qui n’a jamais été rendu public, estimait les frais de capitation pour l’enseignement médical et dentaire à près de Rs 3 000 crore rien qu’en 2011-12. Il n’est donc pas difficile de comprendre pourquoi le NMC devrait chercher à mettre fin à la pratique. Dans le même temps, la décision de réglementer les frais pour garantir que la formation médicale est gérée comme une entreprise «à but non lucratif» – le NMC veut que les frais soient proportionnels aux coûts de fonctionnement – doit tenir compte du fait que l’AIIMS, plus qu’un il y a dix ans, avait estimé le coût de production d’un seul diplômé en médecine à Rs 1,7 crore sur cinq ans et demi. Certes, le coût des soins aux patients subventionnés à l’hôpital pourrait faire baisser ce chiffre de plusieurs crans, mais ce serait quand même un grand multiple des frais minuscules facturés par l’institut. En outre, ce coût est lié à AIIMS Delhi, qui entraînerait une baisse des intérêts et des frais généraux d’amortissement, facteurs que la NMC a admis doivent être gardés à l’esprit lors de la fixation des frais.

Par rapport à ces coûts, il est important d’examiner si les collèges privés peuvent même fonctionner sans pouvoir discrétionnaire pour fixer les frais et facturer les admissions. En effet, la plupart des étudiants inscrits sur la liste de mérite ne seraient pas en mesure de payer les coûts réels de la formation médicale. Gardant à l’esprit les coûts supportés par les gouvernements, la Cour suprême avait, en 2019, confirmé la politique de cautionnement de service rural obligatoire appliquée par certains États, fixant la période de service obligatoire à deux ans et le montant de la libération des obligations à 20 Rs lakh.

Le NMC doit réaliser un plafonnement des frais dans les facultés de médecine privées et décourager les acteurs privés ne fera qu’exacerber le problème d’une infrastructure d’éducation médicale inadéquate. L’année dernière, le NEET (UG) a reçu 16 candidatures lakh, contre un total estimé à 80 000 sièges MBBS dans les établissements publics et privés d’enseignement médical. Sûrement, tous les 15 candidats lakh qui n’ont pas fait la coupe ne feraient pas de mauvais médecins s’ils obtenaient un siège MBBS? Ce journal a souligné à plusieurs reprises le problème de la pénurie de médecins dans le pays – par rapport à la norme de l’OMS de 1: 1 000, nous sommes toujours à 0,7: 1 000. Ainsi, alors même que le NMC est si farouche contre le pouvoir discrétionnaire de fixer les honoraires, pour créer le nombre de médecins dont l’Inde a besoin, le gouvernement doit intervenir, soit pour subventionner les acteurs privés, soit pour créer plus de facultés de médecine; il peut, par exemple, associer les 330 hôpitaux privés / fiduciaires du pays avec 300 à 800 lits qui dispensent déjà une formation médicale postuniversitaire pour la gestion de cours de premier cycle également. Il y a une leçon ou deux pour l’Inde de pays comme Cuba qui ont atteint un bon ratio médecins-population avec des diplômés en médecine de haute qualité – une grande partie du coût de la formation médicale peut être réduite si le gouvernement permettait un assouplissement similaire. termes des exigences obligatoires en matière d’infrastructure. Le Dr Devi Shetty, cardiologue éminent, a cité l’exemple de 35 facultés de médecine de moins de 50 000 pieds carrés formant des diplômés en médecine aux États-Unis. De telles mesures, ainsi qu’un investissement public plus important dans l’enseignement médical, sont la vraie solution, et non la réglementation des frais.

