Policy Watch: la RBI maintient ses taux, dit que la reprise a besoin d’un soutien

La Banque de réserve de l’Inde (RBI) a continué mercredi à lutter pour la croissance, laissant les taux directeurs inchangés et conservant sa position accommodante. La banque centrale est d’avis que l’économie, tout en reprenant de l’élan, a besoin d’un soutien pour que la reprise soit durable et généralisée.

Les marchés boursiers et obligataires ont applaudi le ton conciliant de la RBI ; le rendement de l’indice de référence a baissé de quatre points de base pour clôturer à 6,347%. Étant donné que la demande de crédit reste modérée, les taux des prêts sur des produits tels que les prêts immobiliers pourraient rester bas dans un environnement concurrentiel.

La demande globale observée par la RBI est faible, comme en témoignent les données du PIB du T2FY22. L’investissement privé nécessaire pour stimuler la demande globale, a observé le gouverneur Shaktikanta Das, était toujours à la traîne tandis que la variante Omicron du virus Covid-19 avait apporté plus d’incertitude. L’écart de production, a averti le vice-gouverneur Michael Patra, pourrait ne pas se combler avant quelques années. Malgré la croissance du PIB du T2FY22 dépassant l’estimation de la RBI, la banque centrale a laissé ses prévisions pour FY22 inchangées à 9,5%.

Sans oublier les pressions sur les prix qui s’accumulent en raison de divers facteurs et consciente du fait que l’inflation sous-jacente est persistante, la banque centrale estime que l’inflation culminera à 5,7% au T4FY22 et diminuera ensuite à 5% au T1 et T2FY23. « Dans la situation actuelle, il est important de maintenir l’inflation alignée sur l’objectif tout en se concentrant sur une reprise robuste de la croissance », a observé Das.

L’économiste en chef de HSBC Inde, Pranjul Bhandari, est d’avis que la croissance est devenue plus forte et que l’inflation sous-jacente restera élevée. « Nous pensons que le corridor politique sera rétréci en février et avril, et les hausses des taux des prises en pension suivront à la mi-2022 », a déclaré Bhandari.

Abheek Barua, économiste en chef, HDFC Bank, s’attend à ce que le processus de normalisation de la politique monétaire prenne une longueur d’avance en février et envisage la possibilité d’une hausse des prises en pension si le virus omicron est géré. « Nous nous attendons à un changement de position en avril d’accommodant à neutre et à une hausse des taux des prises en pension d’ici juin ou août 2022 », a déclaré Barua.

Pendant ce temps, la banque centrale poursuivra ses mesures de drainage des liquidités ; il propose d’augmenter les montants des enchères VRRR (taux variable de prise en pension inversée) sur 14 jours à 6,5 lakh crore le 17 décembre, puis à Rs 7,5 lakh crore le 31 décembre.