Policybazaar dépose des documents d’introduction en bourse auprès de SEBI ; La société d’assurance soutenue par SoftBank cherche à lever 6 000 roupies

B Fintech Ltd, la société mère de Policybazaar, émettra de nouvelles actions d’une valeur de Rs 3 750 crore et une offre de vente (OFS) d’actions d’une valeur de Rs 2 267,5 crore

PB Fintech Ltd, la société mère de la plate-forme d’assurance en ligne indienne Policybazaar, a déposé le projet de prospectus sur le hareng rouge (DRHP) auprès du régulateur du marché des capitaux SEBI pour lancer une introduction en bourse de 6 017,5 crore de roupies. PB Fintech Ltd, la société mère de Policybazaar, émettra de nouvelles actions d’une valeur de Rs 3 750 crore et une offre de vente (OFS) d’actions d’une valeur de Rs 2 267,5 crore. La startup soutenue par SoftBank Group Corp. pourrait envisager un placement privé de Rs 750 crore, selon DRHP. L’OFS verra la vente d’actions jusqu’à Rs 1 875 crore par SVF Python II (Cayman) et jusqu’à Rs 392,50 crore par d’autres. Policybazaar est soutenu par des investisseurs de renom tels que Softbank, Temasek, Info Edge, entre autres.

Kotak Mahindra Capital, Morgan Stanley, Citigroup Global Markets India, ICICI Securities, HDFC Bank Ltd, IIFL Securities et Jefferies India sont les principaux responsables du problème. Link Intime Pvt Ltd est le registraire du problème. Policybazaar, également soutenu par Tiger Global Management et Tencent Holdings Ltd., a rejoint les ligues d’autres sociétés Internet du nouvel âge telles que Zomato, Paytm, Mobikwik et CarTrade, en déposant les documents d’introduction en bourse auprès du régulateur du marché des capitaux. Il n’y a pas de sociétés cotées en Inde qui s’engagent dans une activité similaire à celle de Policybazaar.

Au cours de l’exercice 2020, l’Inde disposait d’un secteur de l’assurance de 7 600 milliards de roupies (102 milliards de dollars américains), mesuré en termes de primes totales. Cette industrie devrait croître à un TCAC de 17,8% pour atteindre 39 000 milliards de roupies (520 milliards de dollars US) d’ici l’exercice 2030, avec une croissance des assurances vie, santé et autres non-vie de 18,8%, 15,3% et 13,5% TCAC , respectivement, selon Frost & Sullivan. Cependant, par rapport à ses pairs mondiaux, l’Inde a un marché de l’assurance très sous-pénétré. La société a prévu d’utiliser le produit net pour améliorer la visibilité et la notoriété de ses marques, y compris, mais sans s’y limiter, Policybazaar et Paisabazaar d’une valeur de Rs 1 500 crore, de nouvelles opportunités d’étendre les initiatives de croissance pour augmenter sa base de consommateurs, y compris la présence hors ligne d’une valeur de Rs 375 crore, financement d’investissements stratégiques et d’acquisitions d’une valeur de Rs 600 crore, expansion de la présence en dehors de l’Inde d’une valeur de Rs 375 crore et à des fins générales d’entreprise.

Le rendement moyen pondéré de la valeur nette s’élève à 23,57 pour cent. Au 31 mars 2021, la valeur liquidative par action était de Rs 54,52. La société a déclaré que les récents blocages et restrictions en réponse à la deuxième vague avaient gravement affecté les ventes des produits d’assurance voyage de ses partenaires assureurs, entraînant une diminution de la demande de produits d’assurance voyage vendus via la plate-forme Policybazaar au cours des exercices 2021 et 2020, comme ainsi que la capacité de l’entreprise à servir les consommateurs en personne, comme l’organisation de visites médicales.

PB Fintech opère dans le secteur fintech dynamique et compétitif de l’Inde, où sa plate-forme Policybazaar opère dans le secteur indien des produits et services d’assurance en ligne, tandis que la plate-forme Paisabazaar opère dans le secteur indien du crédit en ligne. Ces industries sont relativement nouvelles et les modèles commerciaux continuent d’évoluer.

