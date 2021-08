PolicyBazaar envisage Rs 6k cr de l’introduction en bourse

Les revenus des opérations de PolicyBazaar sont passés de Rs 886,66 crore au cours de l’exercice 21 à Rs 771,29 crore au cours de l’exercice 20. Le total des pertes globales s’est réduit à Rs 153,27 crore en FY21 contre Rs 303,13 crore en FY20.

L’agrégateur d’assurances en ligne PolicyBazaar vise à augmenter jusqu’à Rs 6 017,5 crore grâce à son offre publique initiale (IPO), selon les documents préliminaires déposés par la société auprès du régulateur des marchés des capitaux Sebi.

L’offre se compose d’une nouvelle émission d’une valeur de 3 750 crores de Rs et d’une offre de vente de 2 267,5 crores de Rs (OFS) par un groupe d’actionnaires existants, dont SoftBank et le cofondateur et PDG de la société, Yashish Dahiya.

Alors que SoftBank prévoit de vendre des actions d’une valeur allant jusqu’à 1 875 crores de roupies, Dahiya, avec le co-fondateur et directeur financier du groupe Alok Bansal, vise collectivement à vendre des actions d’une valeur allant jusqu’à 345 crores de roupies, selon le projet de prospectus sur le hareng rouge (DRHP).

La société a également déclaré qu’elle pourrait envisager un placement d’actions pré-IPO de Rs 750 crore.

PolicyBazaar rejoint un groupe de start-up locales qui cherchent à devenir publiques dans les mois à venir. L’entreprise de livraison de nourriture Zomato a déjà fait ses débuts en juillet, tandis que Paytm s’apprête à lancer une introduction en bourse de Rs 16 600 crore plus tard cette année, la plus importante depuis l’émission publique de Rs 15 200 crore lancée par Coal India en 2010. L’acteur Fintech Mobikwik envisage un IPO de 1 900 crores de roupies; La marque de beauté Nykaa, qui rechercherait une valorisation de 4 milliards de dollars dans son introduction en bourse, se prépare également à déposer son DRHP.

PolicyBazaar allouera environ Rs 1 500 crore du produit net (de la nouvelle émission) au financement des futures initiatives de marketing de la société au cours des trois prochains exercices. La société a l’intention d’utiliser environ Rs 375 crore sur des initiatives d’expansion physique, Rs 600 crore pour financer des investissements stratégiques, des acquisitions et un autre Rs 375 crore du produit net pour étendre sa présence en dehors de l’Inde, principalement dans certaines parties de l’Asie de l’Ouest et du Sud-Est. « Nous opérons actuellement à Dubaï via notre filiale PB Fintech FZ-LLC (PFFL). Nous prévoyons d’intensifier nos opérations et la présence de notre marque à Dubaï et dans l’ensemble de la région du CCG en investissant dans la création d’une marque forte, la constitution d’une équipe solide pour répondre aux besoins des consommateurs potentiels et dans notre capacité opérationnelle grâce à des investissements dans le développement de la technologie et des infrastructures associées au service. consommateurs dans ces zones géographiques », a déclaré la société.

Selon Frost & Sullivan, au cours de l’exercice 20, PolicyBazaar était le plus grand marché d’assurance numérique en Inde avec une part de marché de 93,4% sur la base du nombre de polices vendues. Près de 65,3% de toutes les ventes d’assurance numérique en Inde en volume ont été traitées via la plate-forme au cours de l’année.

La société a déclaré avoir émis une prime de 27 429 millions de roupies pour ses partenaires assureurs à partir de nouvelles polices d’assurance au cours de l’exercice 21 et une prime totale de 47 013 millions de roupies, y compris les renouvellements, représentant 41,7% de la prime émise. Il comptait plus de 48 millions de consommateurs inscrits sur la plateforme au 31 mars 2021, qui ont acheté plus de 19 millions de polices auprès de ses partenaires assureurs. Le nombre annuel de visites sur le site Web PolicyBazaar s’élevait à environ 126,5 millions au cours de l’exercice 21.

« En Inde, le marché de l’assurance en ligne est fortement sous-pénétré avec 1,0% du total des primes vendues en ligne au cours de l’exercice 2020, contre 13,3% aux États-Unis et 5,5% en Chine en 2020… À l’avenir, la part de l’assurance en ligne devrait s’améliorer considérablement en raison de à une adoption numérique rapide », a déclaré la société.

Les revenus des opérations de PolicyBazaar sont passés de Rs 886,66 crore au cours de l’exercice 21 à Rs 771,29 crore au cours de l’exercice 20. Le total des pertes globales s’est réduit à Rs 153,27 crore en FY21 contre Rs 303,13 crore en FY20.

