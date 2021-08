politicien du SNP honteux après avoir affirmé que les conservateurs avaient des attitudes « impérialistes britanniques » | Politique | Nouvelles

John Mason a fait ces remarques alors que Boris Johnson faisait face à de vives critiques de hauts conservateurs et défendait le retrait définitif des troupes britanniques alors que la mission militaire internationale en Afghanistan prenait fin lors d’un débat à la Chambre des communes aujourd’hui. En conséquence, le gouvernement afghan soutenu par l’Occident est tombé dimanche aux mains des talibans, provoquant la fuite de milliers d’Afghans.

Le MSP de Glasgow Shettleston a déclaré lors d’un discours prononcé aujourd’hui sur Twitter : « La Grande-Bretagne a été trop rapide pour s’ingérer dans d’autres pays.

“On pense encore à Londres que c’est un pays impérial et avec un empire, et ce n’est plus le cas, et nous n’avons pas le droit, et probablement pas le devoir la plupart du temps d’interférer dans d’autres pays.

« L’Occident s’ingère en Afghanistan depuis 20 ans et cela n’a fait que peu de bien.

“J’espère donc que la Grande-Bretagne en tirera une leçon et sera moins prête à intervenir à l’avenir.”

Mais Sir Edward Mountain, également un vétéran, a déclaré que les commentaires du député étaient “un langage totalement inapproprié”.

Le MSP conservateur écossais pour les Highlands et les îles a ajouté : « À un moment où nous voyons une crise humanitaire se dérouler rapidement en Afghanistan, il s’agit d’un langage totalement inapproprié pour un élu.

« John Mason a une histoire de gaffes sur Twitter, alors cela ne devrait peut-être pas surprendre.

«Tout notre objectif devrait être d’aider ceux qui fuient la situation désespérée en Afghanistan et de veiller à ce qu’ils arrivent au Royaume-Uni aussi rapidement et en toute sécurité que possible.

Ailleurs, le député d’Alba Neale Hanvey a été contraint de supprimer un tweet après avoir été qualifié de “dégoûtant” après avoir lié un débat sur les droits des trans en Écosse à la crise afghane.

Le député de Kirkcaldy a posté sur Twitter : « Ne pas diminuer les horreurs existantes en Afghanistan pour les femmes, les filles et les personnes LGBT de quelque manière que ce soit, mais Ian Blackford se prononce sur la protection des femmes et des filles est une écoute difficile étant donné les oreilles sourdes à de telles préoccupations à la maison. “

Mais Maggie Chapman MSP, porte-parole des Verts écossais pour l’égalité, a déclaré: “C’est un tweet dégoûtant.

« Ce que Hanvey n’arrive pas à comprendre, c’est que le féminisme est une question de solidarité.

“Solidarité avec nos frères et sœurs trans, mais aussi solidarité avec les femmes et les personnes LGBT du monde entier qui sont confrontées à la violence et à l’oppression.”

Un porte-parole de M. Hanvey a refusé de commenter lorsqu’il a été approché.

Mais M. Hanvey a posté plus tard : « De nombreuses femmes en Écosse ont le sentiment que leurs droits sont attaqués.

« La semaine dernière seulement, le gouvernement écossais a publié de nouvelles directives pour permettre aux enfants aussi jeunes que quatre ans de changer de sexe à l’insu de leurs parents ou sans leur consentement.

“Aussi important que ce débat soit pour les droits des femmes, des filles et de nombreux membres de la communauté LGBT à travers l’Écosse, il est juste aujourd’hui de se concentrer sur le débat sur l’Afghanistan.”

Le SNP n’a pas répondu à une demande de commentaire.