Politico a sévèrement tourné en dérision la théorie des fuites de laboratoire de Wuhan comme un « complot de film dystopique » 10z viral

Vendredi, Politico a publié un article, « Sondage POLITICO-Harvard : la plupart des Américains croient que Covid a fui du laboratoire », qui a révélé les résultats d’un sondage montrant qu’une majorité de républicains et de démocrates considèrent désormais le virus COVID-19 comme ayant fui de le laboratoire de Wuhan plutôt que de se propager naturellement à partir d’une chauve-souris. Le sous-titre de l’histoire, « Opinion sur le scénario de fuite de laboratoire, autrefois considéré comme une théorie marginale, a radicalement changé » est intéressant car Politico lui-même était à l’avant-garde des nombreux médias qualifiant le scénario de fuite de laboratoire de « frange ».

La raison de l’image de marque trop sévère de Politico de la théorie des fuites de laboratoire semble avoir été principalement politique, comme vous pouvez le voir dans leur article du 17 avril 2020, « « Tchernobyl biologique » : comment le secret de la Chine a alimenté les soupçons de coronavirus. » La marque politique de la théorie en tant que « frange » commence par le sous-titre, « Les responsables américains débattent toujours pour savoir si le virus a émergé d’un laboratoire chinois. Mais cela n’arrête pas Fox News. Et à partir de là, tout est en descente pour Politico.

Le récit de base se lit comme une intrigue de film dystopique et ressemble à ceci : d’une manière ou d’une autre, le virus s’est échappé d’un laboratoire à Wuhan, la ville chinoise où la maladie est apparue pour la première fois fin 2019. Les chercheurs y étudiaient les dangereux coronavirus de chauve-souris et les procédures de sécurité. à l’établissement n’étaient pas aussi rigoureux qu’ils auraient dû l’être.

Ces derniers jours, les alliés du président Donald Trump se sont emparés d’une histoire d’origine alternative pour le nouveau coronavirus : que la maladie est apparue à l’intérieur d’un laboratoire chinois, et non d’un marché extérieur.

Et il s’est avéré que les chercheurs effectuaient probablement des recherches sur le « gain de fonction » pour rendre le virus encore plus dangereux, ce qui ressemble vraiment à un « intrigue de film dystopique », mais remarquez comment Politico se moque de la notion de fuite de laboratoire parce que… Orange Man Bad.

S’il y a jamais eu une controverse qui semblait conçue dans un laboratoire pour devenir virale en ligne, c’est bien celle-ci. Les scientifiques sont largement sceptiques quant à l’idée, tout comme les hauts responsables de la défense, mais cela a donné aux partisans du président un nouveau sujet de discussion séduisant alors qu’ils cherchent à détourner la responsabilité du bilan brutal de la pandémie aux États-Unis. Et cela a créé un nouveau point de levier pour débloquer des données scientifiques que Pékin a gardées pour lui jusqu’à présent.

Des variantes de cette théorie, autrefois promues par seulement une poignée de partisans de la ligne dure anti-chinoise, sont maintenant fouettées sans relâche tous les soirs sur Fox News, le visionnage préféré du président aux heures de grande écoute. Trump lui-même a fait de vagues allusions au concept de labo-jailbreak. “Nous entendons de plus en plus l’histoire”, a-t-il déclaré aux journalistes lorsqu’on lui a posé des questions à ce sujet lors d’un briefing du groupe de travail sur les coronavirus la semaine dernière. Mais d’autres responsables, notamment le secrétaire d’État Mike Pompeo, lui ont accordé davantage de crédit et font maintenant pression sur Pékin pour obtenir des réponses.

Quels scientifiques étaient sceptiques à l’idée ? Dr Anthony Fauci ? Dr Peter Daszak ?

Et maintenant, revenons à plus de politique ombrageant la couverture par Politico de la théorie des fuites de laboratoire de Wuhan :

Tucker Carlson a dirigé son émission de nuit de semaine jeudi en faisant la promotion des reportages de Baier et en dénigrant le traitement du sénateur Tom Cotton aux mains des « petits robots » dans les médias. Le républicain de l’Arkansas a été parmi les défenseurs les plus énergiques du scénario du laboratoire et a suggéré publiquement dès février que le coronavirus y avait été conçu.

… Sean Hannity a également ouvert son programme jeudi soir avec une mention de l’histoire de Baier et un acte d’accusation selon lequel « si le rapport de Bret est dans les temps », alors « le gouvernement chinois a du sang sur les mains. Ils se sont protégés et ont mis le reste du monde en danger.

Hannity a également discuté des allégations avec le sénateur républicain Lindsey Graham, qui a surnommé la Chine “le plus grand sponsor étatique des pandémies”, et Ted Cruz, qui a affirmé que la “responsabilité et la culpabilité de la puissance asiatique pour cette pandémie sont énormes”.