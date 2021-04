“ Politico ” dit au personnel d’éviter de qualifier la situation frontalière de “ crise ” ⋆ .

Un demandeur d’asile tient un enfant alors qu’il est détenu par la patrouille frontalière américaine près de Yuma, en Arizona, le 19 avril 2021.

(Jim Urquhart / .)

La direction de Politico a ordonné au personnel d’éviter de qualifier l’afflux d’immigrants illégaux à la frontière sud des États-Unis de «crise», dans une lettre interne obtenue par le Washington Examiner.

«Évitez de qualifier la situation actuelle de crise, bien que nous puissions en citer d’autres qui utilisent ce langage tout en fournissant un contexte», a écrit la directrice adjointe de la production Maya Parthasarathy au personnel dans la lettre. «Bien que la forte augmentation de l’arrivée de mineurs non accompagnés soit un problème pour les agents des frontières, un défi politique pour l’administration Biden et une situation désastreuse pour de nombreux migrants qui font le voyage, elle ne correspond pas à la définition du dictionnaire d’une crise.

La note met également en garde le personnel: «Évitez les mots émotifs comme assaut, raz-de-marée, inondation, inondation, surtension, invasion, armée, marche, furtivité et furtivité», qui «pourraient présenter les migrants comme une influence négative et nuisible».

Un bulletin d’information Politico de mars a déclaré que l’administration Biden «a adopté la position orwellienne selon laquelle la plus forte augmentation de la migration depuis deux décennies ne doit pas être qualifiée de« crise ».»

Le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis a signalé que les agents aux frontières ont détenu 172 331 migrants en mars, soit plus du double du nombre de migrants détenus en janvier. Ce nombre comprend 18 890 mineurs non accompagnés, un total mensuel record qui a submergé le Département de la santé et des services sociaux, chargé de s’occuper des enfants et adolescents migrants.

L’administration Biden a tenté d’éviter d’utiliser le mot «crise» pour décrire l’afflux de migrants à la frontière. Après que le président Biden ait décrit la situation comme une crise au cours du week-end, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que «le président ne pense pas que les enfants qui arrivent à notre frontière pour chercher refuge… est une crise», bien que Psaki elle-même ait utilisé le terme «frontière crise »à un moment antérieur non surveillé.

Zachary Evans est un rédacteur de nouvelles pour National Review Online. Il est un vétéran des Forces de défense israéliennes et un altiste de formation.