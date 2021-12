Politico évite les fausses nouvelles de mise en quarantaine du sous-sol lors de l’énumération des problèmes de Chris Cuomo

Dimanche, Politico a énuméré un certain nombre de raisons pour lesquelles Chris Cuomo, fraîchement licencié, a embarrassé son réseau, CNN. Cependant, il y a un très gros élément qui a été omis de la liste. Voici ce que Tara Palmeri de Politico a répertorié et voyez si vous pouvez deviner ce qu’elle a notamment laissé de côté. Je vais vous donner un indice, c’était un exemple flagrant de fausses nouvelles pour lesquelles Cuomo a été largement moqué.

– Il a bizarrement nié les allégations d’inconduite sexuelle lors d’un appel téléphonique divulgué avec MICHAEL COHEN dans lequel lui et l’ancien avocat de Trump ont répété comment faire une interview.

— Il a failli en venir aux mains avec un troll de droite dans les Hamptons après avoir été appelé « Fredo ».

– Il a reçu des tests Covid prioritaires (grâce à son frère, alors gouverneur ANDREW), a bafoué les restrictions de Covid après avoir été diagnostiqué avec la maladie, puis s’est battu avec un voisin qui l’a appelé à ce sujet.

— Il a fait face à des allégations selon lesquelles il aurait harcelé sexuellement SHELLEY ROSS, qui était la productrice exécutive de Cuomo lorsque le couple travaillait pour ABC News.

– Il s’est affronté à plusieurs reprises avec sa productrice exécutive de CNN, MELANIE BUCK, qui aurait ensuite « supplié de quitter » son émission.

– Et puis est finalement arrivée la nouvelle qu’il avait conseillé à son frère Andrew sur la façon de se défendre contre plusieurs femmes qui accusaient le gouverneur d’inconduite sexuelle – ce qui a été confirmé par une enquête du procureur général de New York, et a incité CNN à suspendre Cuomo et monter ce qui serait sa dernière enquête au réseau.