POLITICO promeut un complot de droite contre la famille Biden ⋆ .

Avec Donald Trump banni de la plupart des plateformes de médias sociaux respectables, la désinformation politique doit trouver d’autres débouchés pour atteindre le public sans méfiance.

Étonnamment, l’un de ces points de vente se révèle être une publication d’information en ligne par ailleurs respectée, POLITICO, qui fait face à une controverse après avoir publié une histoire à faible source impliquant Hunter Biden, les services secrets et une arme manquante.

Selon POLITICO:

Le 23 octobre 2018, le fils du président Joe Biden, Hunter et sa belle-fille Hallie, ont été impliqués dans un incident étrange au cours duquel Hallie a pris le pistolet de Hunter et l’a jeté dans une poubelle derrière une épicerie, pour revenir plus tard pour le découvrir. . » «La police du Delaware a commencé à enquêter, craignant que la poubelle se trouve en face d’un lycée et que l’arme manquante puisse être utilisée dans un crime, selon les responsables de l’application des lois et une copie du rapport de police obtenu par POLITICO.» «Mais une chose curieuse s’est produite à l’époque: des agents des services secrets ont approché le propriétaire du magasin où Hunter a acheté l’arme et lui ont demandé de prendre les documents relatifs à la vente, selon deux personnes, dont l’une a une connaissance de première main de l’épisode et du l’autre a été informé par un agent des services secrets après coup. «Le propriétaire du magasin d’armes à feu a refusé de fournir la paperasse, soupçonnant que les agents des services secrets voulaient cacher la propriété de Hunter de l’arme manquante au cas où elle serait impliquée dans un crime, ont déclaré les deux personnes. Le propriétaire, Ron Palmieri, a ensuite remis les papiers au Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs, qui supervise les lois fédérales sur les armes à feu.

Jusqu’à présent, cela semble être une histoire parfaitement légitime pour une organisation de presse.

Cependant, c’est le paragraphe suivant de l’histoire qui a soulevé des drapeaux parmi certains lecteurs.

« Les services secrets disent qu’ils n’ont aucune trace de leurs agents enquêtant sur l’incident, et Joe Biden, qui n’était pas sous protection à l’époque, a déclaré par l’intermédiaire d’un porte-parole qu’il n’avait connaissance d’aucune implication des services secrets », écrit POLITICO.

Alors que l’article poursuit en disant que l’arme a finalement été retournée par un homme qui «fouille régulièrement dans les ordures de l’épicerie pour collecter des articles recyclables», selon ses sources non divulguées, le mystère d’une possible implication des services secrets dans l’incident reste au centre de l’attention. du reste de l’article, malgré les démentis de l’agence elle-même et de l’administration Biden.

Avec Hunter Biden étant la cible de certaines des pires propagandes de campagne négative générées par Donald Trump et ses sbires diaboliques, la résurrection soudaine de l’attention sur un vieil incident impliquant le fils du président actuel a ressenti un succès politique pour de nombreux commentateurs des médias sociaux.

Je n’arrête pas de dire que le msm est bouleversé, il n’y a pas de scandales alors ils les créent! 🙃☹️ – Patricia Townsend (@AtlantaTANNT) 25 mars 2021

Je suppose que la question importante est de savoir s’il y avait une enquête à motivation politique bs qu’ils menaient au nom de Trump. Si tel est le cas, ce serait sérieusement préoccupant – Usine d’Aloe Ryan (@rd_aloe) 25 mars 2021

Cliquez sur les toxicomanes. – Votey McVoteface (@ HouseofFran1) 25 mars 2021

Ce sont des ordures. – twyla do (@twylado) 25 mars 2021

Ou même DeSant ne parle pas aux journalistes et donne la priorité aux vaccins à ses riches donateurs privés. – Que la science parle (@ WuWei2021) 25 mars 2021

C’est peut-être une coïncidence, mais Tara Palmeri, l’une des journalistes qui a écrit cet article, a été impliquée dans pas mal d’histoires étranges et suspectes. – lauren girard (@laureniscooking) 25 mars 2021

Rien n’a jamais été dit à ce sujet?

Où sont vos priorités? 🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄 pic.twitter.com/E2kbYoxoOM – 🇵🇷EVE NATALIE🇵🇷 (@ TAINA525) 25 mars 2021

Avec des publications disposées à fonctionner avec des théories du complot de droite de mauvaise qualité pour tenter d’attirer le nombre décroissant de clics consacrés à l’actualité politique en ces temps moins turbulents avec l’administration Biden, les lecteurs doivent être plus sur leurs gardes que jamais.

Au moins, lorsque la désinformation et les emplois à succès à motivation politique ont été publiés sur le fil des médias sociaux de Donald Trump, nous avons tous su immédiatement qu’il fallait ignorer leur crédibilité.

De nos jours, la désinformation peut être n’importe où, et les lecteurs doivent prendre tout ce qu’ils lisent avec prudence.

Suivre Vinnie Longobardo sur Twitter.

Reportage original de Tara Palmeri et Ben Schreckinger chez POLITICO.

Nous voulons entendre ce que vous avez à dire. Faites défiler vers le bas et faites-le nous savoir dans notre section commentaires!