Politico publie la version 2021 de ” I’m Just a Bill ” qui détruit l’obstruction systématique et salue la réconciliation

Politico a publié jeudi une vidéo de ce qu’elle appelle la “version 2021” du classique “Schoolhouse Rock!” chanson éducative “Je suis juste un projet de loi.”

“Après avoir regardé le projet de loi sur les infrastructures essayer de se frayer un chemin à travers les réconciliations et les votes a-ramas, nous avons décidé qu’il était temps de revoir” Je ne suis qu’un projet de loi “”, a déclaré le caricaturiste de Politico Matt Wuerter dans l’introduction de la vidéo.

La vidéo commence par un enfant saluant un projet de loi sur les marches de Capitol Hill, qui avertit la jeune fille “c’est devenu une course folle” pour faire adopter un projet de loi par le Congrès.

Le projet de loi est présenté au Sénat où la rédaction de la législation se déroule «à huis clos».

“C’est l’obstruction qu’ils essaient de contourner”, dit le projet de loi. “De nos jours, une supermajorité n’est pas facile à trouver.”

Le projet de loi passe devant des dessins animés du chef de la minorité du sénateur Mitch McConnell, R-Ky., et du sénateur Joe Manchin, DW.V., tous deux vus agresser la feuille de papier avec une batte de baseball et un marteau. Le projet de loi est également porté par un chef de la majorité sénatoriale réprimandé, Chuck Schumer, DN.Y. et le sénateur Kyrsten Sinema, D-Arizona, tenant un fouet.

“Je ne suis qu’un projet de loi, oui, je ne suis qu’un projet de loi, et je suis allé jusqu’à Capitol Hill, je suis maintenant bloqué au Sénat à cause de fanfaronnades partisanes, mais s’ils peuvent me libérer de l’obstruction systématique, je devrais pour passer le rassemblement, si 60 sénateurs votent pour moi, comme je prie pour qu’ils le fassent, mais aujourd’hui, je ne suis toujours qu’un projet de loi”, chante le projet de loi alors qu’il s’approche d’un “Filibuster-O-Matic” ressemblant à une déchiqueteuse, où d’autres projets de loi sont rencontrer leur disparition.

“On dirait que vous n’allez pas plus loin”, dit l’enfant. « L’obstruction de la minorité vous a piégé ! »

“Pas cette fois”, répond le projet de loi alors qu’il a vu un parachute se mettre en sécurité. “Je fais partie des chanceux. Si nous pouvons dépasser le Parlementaire du Sénat, ils peuvent déclarer que je peux aller droit à la réconciliation ! Si elle gouverne favorablement, je ne meurs pas !”

“La réconciliation ? Maintenant, qu’est-ce que c’est que ça ?” demande l’enfant.

Le projet de loi dit que la réconciliation est une “partie obscure de la loi” qui donne aux projets de loi des “pouvoirs spéciaux” qui les empêchent d’être “enfermés par l’obstruction systématique”, ajoutant “Grâce à la réconciliation, une majorité simple me fait sortir du Sénat” avant de partir dans le vote-a-rama.

Le projet de loi explique ensuite le processus d’aller à une conférence avec la Maison Blanche où “beaucoup de transactions” ont lieu et retourne au Sénat et à la Chambre des représentants une fois de plus avant d’atterrir sur le bureau du président Biden.