Politico rapporte que le deuxième mec Doug Emhoff passe maintenant par “ Douglas ” ⋆ .

C’est énorme, si c’est vrai, mais Politico rapporte que Second Gentleman Doug Emhoff est maintenant appelé “Douglas Emhoff»Dans les communiqués de presse officiels de la Maison Blanche et dans d’autres documents!

Le 20 janvier, Emhoff est devenu le premier second gentleman de l’histoire des États-Unis en vertu de son mariage avec le vice-président. Kamala Harris, la première femme à occuper ce poste. Mais saviez-vous que «Doug» a été un raccourci pour «Douglas» pendant tout ce temps?

Sinon, Politico Playbook a le scoop de 600 mots et plus pour vous cette semaine dans un article profondément rapporté et signé de six journalistes intitulé “Doug Emhoff rebaptisé Second Gentleman Douglas.”

Au cours de sa campagne pour la primaire présidentielle, le mari de KAMALA HARRIS, DOUG EMHOFF, est toujours passé par Doug. Pendant les élections générales, après que JOE BIDEN ait engagé Harris pour être vice-président, sa campagne a conseillé les apparitions d’Emhoff avec «Doug». Alors que son pseudo Twitter était @DouglasEmhoff, le nom de son compte Twitter est resté «Doug». Sa page Web à son plus récent cabinet d’avocats DLA Piper le répertorie toujours comme «Doug» (bien que son adresse e-mail utilise «Douglas»). Un ancien camarade de classe du lycée a également dit qu’il était passé par «Doug». Mais Doug n’est plus. Il est désormais DOUGLAS EMHOFF, second gentleman des Etats-Unis d’Amérique. À partir d’environ une semaine avant l’inauguration, les conseils pour Emhoff de la transition de Biden et du comité inaugural ont commencé à ajuster son nom de Doug au Douglas plus cérémonieux, selon un examen de leurs communiqués de presse et avis. La Maison Blanche est restée fidèle à ce changement de style en conseillant les activités quotidiennes du second gentleman. Son nom Twitter pour le nouveau compte @SecondGentleman est désormais «Douglas». Sa page de faculté à Georgetown Law utilise, vous l’avez deviné, «Douglas», tout comme le site Web de la Maison Blanche.

Et il a continué pendant environ 400 mots supplémentaires, y compris une notation selon laquelle Douglas n’est pas le seul à utiliser ce type de manipulation de surnoms.

Emhoff n’est pas le seul à changer son nom public. Quand Harris était au Sénat, elle a souvent insisté pour que son personnel inclue son initiale du milieu: D. For Devi. Les aides ont souvent utilisé le raccourci «KDH» pour désigner leur patron. Alors qu’elle était «Kamala Harris» sur la piste électorale, son site Web du Sénat l’a présentée comme «Kamala D. Harris». Sa page de la Maison Blanche porte son nom dans les deux sens.

Avec une si grande partie de leur personnel consacrée à cette histoire, on pourrait penser qu’ils auraient creusé dans cette “Joseph R. Biden”Gars qui n’arrête pas d’apparaître sur les communications de la Maison Blanche.

Et il s’avère que l’idée qu’Emhoff a soudainement changé les choses en janvier est minée par leurs propres reportages, d’une certaine manière. Oui, les détectives de Politico ont dit que la page de la faculté de Georgetown de Doug l’identifie effectivement comme «Douglas» maintenant, mais s’ils n’avaient affecté qu’un septième journaliste, ils auraient peut-être retrouvé l’annonce de l’embauche d’Emhoff, intitulée «Loi de Georgetown Souhaite la bienvenue à Douglas Emhoff dans sa faculté.

Depuis le président Joe Biden a pris ses fonctions, la presse politique opère dans ce que l’on pourrait qualifier charitablement d’un environnement au contenu contesté, mais est-ce là où nous nous dirigeons?

Avez-vous une astuce que nous devrions savoir? [email protected]