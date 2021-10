Politico Ripped appelant Pete Buttigieg MIA en congé familial

Politico a tiré le feu de l’administration Biden et s’est fait ratisser sur les charbons sur Twitter pour un article qui caractérisait le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg comme ayant été « MIA » – pendant son absence en raison d’un congé familial.

Le bulletin d’information West Wing Playbook de Politico a publié le « scoop » que le membre du cabinet anciennement connu sous le nom de maire Pete a passé quelques mois à faire connaissance avec les jumeaux nouveau-nés que lui et son mari Châtier Buttigieg accueillis dans leur famille.

Mais ils l’ont fait en utilisant des termes que beaucoup ont trouvé répréhensibles, mettant en vedette le morceau avec le trope fatigué « Pete Buttigieg peut-il tout avoir? » et ouvrant la pièce en affirmant que Buttigieg « a été MIA ».

Alors que les ports américains étaient confrontés à un trafic d’ancre à ancre et que le Congrès s’était presque effondré à cause du projet de loi sur les infrastructures du président ces dernières semaines, le secrétaire aux Transports, habituellement omniprésent, faisait profil bas. L’un des communicateurs incontournables de la Maison Blanche n’est pas apparu à la télévision. Il était absent à Capitol Hill lors des négociations sur le projet de loi qu’il avait précédemment aidé à vendre à différents membres du Congrès.

L’article poursuit en expliquant que l’absence était due au congé familial et comprenait les éloges de certains défenseurs.

Des membres de l’administration Biden et d’autres alliés ont qualifié l’article d’insultant pour les parents qui travaillent, et pire encore.

Aussi fier de travailler dans une administration qui se bat pour faire des congés payés une réalité pour tout le monde, et avec des gens comme @SecretaryPete qui sont des modèles sur l’importance des congés payés pour les nouveaux parents https://t.co/Zby6W6XoNo – Jen Psaki (@PressSec) 15 octobre 2021

++ 👇🏽 Appeler le congé de paternité comme « MIA » du travail est le genre de critique qui fait que beaucoup se demandent s’ils peuvent/devraient prendre ce temps. Je suis content que @SecretaryPete ait pris le temps d’être avec ses nouveau-nés. Peindre même à distance cela sous un mauvais jour est un mauvais service aux parents et aux enfants. https://t.co/yKUxOM8Zq6 – pilitobar46 (@pilitobar46) 15 octobre 2021

Lorsque la presse accuse un nouveau père d’être « MIA » pour avoir pris un congé parental pour créer des liens avec un enfant, elle envoie exactement le mauvais message aux familles qui travaillent. https://t.co/CXjiR3eHA7 – Tammy Duckworth (@SenDuckworth) 15 octobre 2021

Les normes de journaliste de Politico ont été MIA. – Brian McBride (@BrianDMcBride) 15 octobre 2021

Je ne vois vraiment pas comment une réponse honnête pourrait être plus probable. Le congé de paternité a été l’un des moments les plus épanouissants de ma vie, mais j’étais rongé par la culpabilité de laisser tomber mes collègues en leur attribuant plus de travail. – Bill Russo (@BillR) 15 octobre 2021

Mais il n’y avait pas que les alliés de l’administration. Des journalistes, des personnalités politiques et médiatiques et d’autres se sont joints à nous,

Peut-on être surpris compte tenu de la source ? Honteux – Jennifer ‘pro-vote’ Rubin (@JRubinBlogger) 15 octobre 2021

Ordures de @politico https://t.co/xqRXQPkyDg – Oliver Willis (@owillis) 15 octobre 2021

Tucker Carlson étant à la fois homophobe et sexiste à propos du congé parental est grossier – et totalement attendu. Mais un journaliste de Politico qui s’en moque et l’appelle « MIA » montre à quel point les médias soi-disant légitimes sont brisés. – Kaili Joy Gray (@KailiJoy) 15 octobre 2021

Wow, le langage et le cadrage ici sur les personnes qui prennent un congé parental datent tout droit de 1997. Pete Buttigieg peut-il tout avoir ? https://t.co/VHCE8fxWLj via @politico – Neela Banerjee (@neelaeast) 15 octobre 2021

Les médias découragent désormais les parents de passer du temps avec leurs enfants. Les gros titres comptent. C’est une triste entreprise d’appâts de clic @politico https://t.co/PQErXzz0mQ pic.twitter.com/xkClYAj2Yh – Bradley Beychok (@beychok) 15 octobre 2021

Appeler Pete Buttigieg « MIA » est faux et profondément embarrassant pour Politico. Le congé parental est essentiel et s’en moquer est tout simplement ignorant. La politique devrait s’excuser.

Mais nous savons qu’ils ne le feront pas seulement parce que Pete Buttigieg peut-il tout avoir ? https://t.co/0YbrkXIrtC via @politico – Joe Lockhart (@joelockhart) 15 octobre 2021

Présenter un père prenant soin de 2 nouveau-nés comme « MIA » est un cadrage qui perpétue les inégalités entre les sexes sur le lieu de travail et empêche une bonne liaison entre les bébés et les parents de tous les sexes. Oui, l’article continue, mais nous savons tous que beaucoup de gens ne lisent que haut. https://t.co/0Bs0qasd9U https://t.co/9smWRHJrVn – Amanda Becker (@AmandaBecker) 15 octobre 2021

La position de Politico a semblé attirer un certain soutien – de la part de Breitbart et Newsmax.

Jen Psaki désigne Buttigieg comme un « modèle » pour avoir pris deux mois de congés payés après que lui et Chasten aient eu des bébés jumeaux https://t.co/lzapS9ifFP – Charlie Spiering (@charliespiering) 15 octobre 2021

La crise de la chaîne d’approvisionnement doit attendre que @SecretaryPete en ait fini avec le congé de maternité ! – Emerald Robinson ️ (@EmeraldRobinson) 15 octobre 2021

La politique Sam Stein a pris la voie super-duper-deadpan-satirique en affirmant que le terme « MIA » est une manière totalement neutre, voire élogieuse, de décrire l’absence de quelqu’un, et a montré un engagement intense envers le morceau en l’argumentant avec l’ensemble d’Internet :

Oui. J’étais absolument MIA. Coincé dans une unité de soins intensifs néonatals s’occupant de mon enfant. Puis à la maison dans le moment le plus important et le plus épanouissant de sa vie et de la mienne. Et mon employeur était d’accord pour que je sois MIA. Ils l’ont encouragé. C’est tout l’intérêt. – Sam Stein (@samstein) 15 octobre 2021

Allons y. prenons un peu de recul. il signifie manquant dans l’action. J’étais absent au combat. clair et simple. Il n’y a pas de jugement de valeur ici. C’est comme ça. Franchement, j’étais reconnaissant d’être MIA pendant mon congé. Nous n’avons pas besoin d’être obsédés par les significations et les connotations cachées. – Sam Stein (@samstein) 15 octobre 2021

eh bien, Gabe. merci de m’avoir expliqué ma vie – Sam Stein (@samstein) 15 octobre 2021

non. je ne prendrai pas « la perte ». apprécier l’offre cependant – Sam Stein (@samstein) 15 octobre 2021

Honnêtement, je crois sincèrement que peu importe les mots que nous utilisons ici, les gens en prendraient ombrage. – Sam Stein (@samstein) 15 octobre 2021

Personne ne pense qu’être « porté disparu » est une bonne chose. Prendre un congé parental est. Nous ne devrions pas rendre les choses plus difficiles. – Bill Russo (@BillR) 15 octobre 2021

Est-ce ce que nous aurions dû viser avec cette pièce ? Mais pour répondre à la question, j’ai dit à plusieurs reprises aujourd’hui qu’être MIA de mon travail était d’une importance cruciale pour mon congé. On peut prendre congé tout en étant attiré par le travail. Le mieux pour moi était de débrancher complètement – Sam Stein (@samstein) 15 octobre 2021

Je ne pense pas que tu me connais si bien alors – Sam Stein (@samstein) 15 octobre 2021

Missing in action est un terme positif? Vous devriez peut-être demander aux militaires si c’est leur point de vue. – Neera Tanden (@neeratanden) 15 octobre 2021

Dire littéralement désolé pour cela signifie que c’est quelque chose pour lequel il faut s’excuser. Merci d’avoir fait mon point. – Neera Tanden (@neeratanden) 15 octobre 2021

Je ne pense pas que cela fasse le point du tout. MIA est un terme utilisé tout le temps. C’est le but. C’est vous les gars qui le lisez. Pas nous – Sam Stein (@samstein) 15 octobre 2021

Stein a même un peu jouté avec le directeur de la communication de la Maison Blanche Kate Bedingfield, qui a claqué le morceau et a riposté à la défense de Stein.

Eh bien, nous parlons assez spécifiquement de votre utilisation du terme «disparu au combat» pour décrire un parent qui travaille et qui s’occupe de ses enfants. Un terme qui renforce intrinsèquement l’idée qu’un parent ne peut pas faire son travail et aussi passer du temps avec ses enfants. Dommage, faux et obsolète. – Kate Bedingfield (@WHCommsDir) 15 octobre 2021

Attendre. Je suis confus, était-il censé travailler pendant son congé ou non? – Sam Stein (@samstein) 15 octobre 2021

Peut-être que Stein aurait été moins confus s’il s’était abonné au bulletin d’information de Politico West Wing Report, qui a publié une déclaration d’un porte-parole du DoT expliquant que « pendant les quatre premières semaines, [Buttigieg] était principalement hors ligne, à l’exception des décisions importantes des agences et des questions qui ne pouvaient pas être déléguées », et qu’« il a intensifié ses activités depuis lors ».

