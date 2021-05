PolitiFact 8 fois plus susceptible de défendre Biden que de vérifier ses faits ⋆ .

PolitiFact insiste sur le fait qu’ils sont des vérificateurs de faits non partisans. “Le programme de PolitiFact est – ne prenez parti pour aucun politicien ou parti”, a déclaré la rédactrice en chef Angie Drobnic Holan. «Nous sommes indépendants et nous travaillons dur pour trouver la vérité. Nous suivons donc les faits partout où ils nous mènent, peu importe qui a fait la réclamation. »

Cette affirmation n’est pas factuelle. Une nouvelle étude du Media Research Center révèle qu’il y a quatre ans, PolitiFact a offert 52 vérifications des faits avec une décision «Truth-O-Meter» de Donald Trump au cours de ses 100 premiers jours (du 20 janvier au 30 avril 2017), alors que dans le même période cette année, PolitiFact a offert seulement 13 vérifications des faits du président Biden.

Puisque les médias insistent sur le fait que Trump est dans sa propre catégorie sur la vérité et le mensonge, suggérons une métrique différente. Sur son site Web, PolitiFact divise ses verdicts Biden en «Facts Checks Of Biden» et «Fact Checks About Biden». Notre examen des 100 premiers jours montre 13 vérifications de faits «de Biden» et 106 vérifications de faits «à propos de Biden». C’est une disparité de huit pour un.

En d’autres termes, ils sont beaucoup plus sensibles au fait que quelqu’un «ment» à propos de Biden qu’à ce qu’ils soient au sujet du mensonge de Biden.

La plupart des vérifications de faits concernant Biden concernent les «publications Facebook», les «images virales» ou les «tweets». Ces décisions se traduisent souvent par des avertissements de contenu. Mais il y avait deux décisions «Pants on Fire» pour le leader de la minorité à la Chambre Kevin McCarthy, et une pour Fox News et pour Tucker Carlson. Liz Cheney a obtenu le Flaming Pants pour avoir insisté sur le fait que moins de six pour cent du paquet d’infrastructure de Biden concerne l’infrastructure.

Peut-être la mesure surprenante ici est que le pourcentage de notation PolitiFact «Truth-O-Meter» de Biden et Trump était le même – 61,5%. Trump a juste eu quatre fois plus d’évaluations. Trente-deux des 52 évaluations de Trump ont été définies comme «principalement faux», «faux» ou «pantalon en feu». Huit des 13 évaluations Biden ont atterri du côté Faux. Biden n’avait aucune cote «Pants on Fire» au cours des 100 premiers jours. En 2017, Trump en avait deux.

Mais les vérifications des faits concernant Biden étaient extrêmement négatives – 91 des 106 contrôles étaient «principalement faux» ou pire, près de 86%. Les critiques de Biden ont reçu 24 notes «Pants on Fire», 45 notes «Faux» et 22 «Mostly False». Dix étaient «à moitié vrai», trois étaient «presque vrai» et deux étaient «vrai».

Les analystes du Media Research Center ont trouvé que 37 vérifications de faits sur Biden apparaissaient sous la rubrique «Fact Checks About Biden» de PolitiFact. Mais PolitiFact répertorie chaque note «Truth-O-Meter» sur des pages ventilées par catégorie, et l’examen de ces pages a porté le total à 106.

Dans l’ensemble, la page PolitiFact de Biden montre qu’il a été placé sur le «Truth-O-Meter» 169 fois dans l’histoire du site Web à partir de 2007, et s’est avéré être du côté Vrai / Mostly True 67 fois (près de 40%) et Mostly False ou pire 78 fois (46 pour cent). En revanche, Donald Trump a 931 de ces vérifications des faits, et 692 d’entre eux sont pour la plupart faux ou pire (74,3%). Trump a 161 évaluations «Pants on Fire». Biden en a six.