PolitiFact A RENCONTRÉ Josh Holmes pour avoir combattu les bouteilles d’eau dans les urnes ⋆ .

PolitiFact a «sauté» sur l’ancien chef d’état-major de McConnell Josh Holmes pour sa défense de la nouvelle loi sur l’intégrité électorale en Géorgie sur Fox News dimanche. Ils ont été très agressifs en défendant les points de discussion de la gauche sur les «droits de vote» et en attaquant les propositions républicaines «restrictives» (voir Mike Pence), et ils ont jugé que Holmes était «principalement faux».

Holmes a dit ceci: «Je l’ai entendu à quelques reprises sur ce programme, que l’idée qu’ils ont criminalisé le fait de donner aux gens des bouteilles d’eau. Ils n’ont pas. Ce qui est dans la loi, ce qui est absolument clair, c’est qu’ils empêchent les organisations politiques de donner aux gens des choses en ligne: des repas, de l’eau, tout ce que vous avez. L’eau est et doit être fournie aux urnes pour les personnes qui font la queue. »

Chris Wallace a également repoussé de manière agressive Holmes. Oui, il semblerait étrange que donner à quelqu’un une bouteille d’eau ou une barre granola change le vote de quelqu’un, ou que quelqu’un se voit infliger une amende de 1 000 $ pour cela. Mais cela donne l’apparence de minuscules petits pots-de-vin.

Le résumé de PolitiFact de la controverse reconnaît en fait la distinction Holmes sur la loi géorgienne «controversée»:

Mais ils sont contrariés par le fait que les «défenseurs du droit de vote» (libéraux) soient honteux d’avoir aidé les «mal desservis» dans les bureaux de vote surpeuplés «non blancs»:

Les défenseurs des droits de vote organisent régulièrement des distributions de nourriture et d’eau à proximité des lieux de vote où les résidents doivent parfois faire la queue pendant des heures pour voter, souvent dans des communautés non blanches, où les bureaux de vote sont plus encombrés. Certains des événements les plus importants sont organisés par ceux qui ont des liens à gauche, bien qu’ils mettent la nourriture et l’eau à la disposition de tous.