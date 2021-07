PolitiFact a une tendance partisane à prendre la défense de Biden et une tendance libérale à « vérifier les faits » des arguments selon lesquels les démocrates soutiennent l’avortement au troisième trimestre. Cela s’est encore produit mercredi à Derrick Van Orden, un candidat républicain au Congrès dans le 3e district du Wisconsin qui a perdu de justesse en 2020.

PolitiFact a crié “Mostly False” sur un tweet qui dit que Joe Biden “forcera les Américains à payer pour l’avortement – à la demande – jusqu’à la naissance”. Le sous-titre résumait « Van Orden dénature ce que l’abandon de l’amendement Hyde signifierait pour payer pour les avortements ». Le tweet est arrivé le 13 juin :

En un seul cycle électoral, nous sommes passés du président le plus pro-vie de l’histoire à celui qui obligera les Américains à payer pour l’avortement – à la demande – jusqu’à la naissance. @RepRonKind est bon avec ça. Je ne le suis absolument pas. Vous voulez du contraste, le voilà. https://t.co/7hYPMeRNjI – Derrick Van Orden (@derrickvanorden) 13 juin 2021

Passons donc en revue :

1. Trump est-il le président le plus pro-vie de l’histoire ? Vous commenceriez probablement en 1973 avec Roe v. Wade, et commenceriez avec les nominations à la Cour suprême. Cela exclurait Nixon, Ford, Reagan (avec O’Connor) et George HW Bush (Souter). Votre principal reproche serait George W. Bush. Mais précisons : il s’agit d’un tweet de campagne républicaine qui contraste avec Biden.

2. Ron Kind est-il pour les avortements ? Oui, il a une note de 100 pour cent avec NARAL Pro-Choice America. PolitiFact n’a pas du tout trouvé que cela valait la peine d’être vérifié, ce qui est curieux. Ils n’ont même pas cité cette partie du tweet. Hummmmmmm.

3. Biden est-il pour les avortements à 100 % ? Le changement de Biden pour soutenir l’abrogation de l’amendement Hyde – interdisant le financement des avortements par les contribuables – a marqué un oui lors de la dernière campagne. Biden a été approuvé en 2020 par NARAL Pro-Choice America pour avoir promis de nommer des juges qui « soutiennent la défaite du amendement Hyde raciste et discriminatoire, et utiliser l’action de l’exécutif pour protéger et élargir l’accès à l’avortement et à la contraception. »

Voici donc comment Madeline Heim de PolitiFact Wisconsin a jugé « Mostly False ».

Mais l’amendement Hyde n’a aucun effet sur les délais fixés par certains États, dont le Wisconsin, lorsqu’une personne peut obtenir un avortement. Que les contribuables paieraient pour des avortements au-delà d’une certaine date ne serait pas décidé par la suppression de Hyde. De plus, Biden n’a pas dit qu’il soutenait l’avortement jusqu’à la naissance, affirmant plutôt qu’il soutenait la conclusion de Roe v. Wade sur le droit constitutionnel des personnes à l’avortement.

Heim a également jugé que l’abandon de l’amendement Hyde est « déjà un scénario improbable ». Mais cela vous montre comment les « vérificateurs de faits » déforment un tweet. Van Orden se concentre sur la position farouche de Biden en faveur de l’avortement, et non sur la probabilité que Biden y parvienne !

L’abandon de l’amendement Hyde, déjà un scénario improbable, ne changerait pas les limites des États quant au moment où un avortement pourrait avoir lieu et pour quelles raisons des avortements plus tard dans une grossesse peuvent être pratiqués, selon les experts. Notre définition de la plupart du temps faux est une affirmation qui « contient un élément de vérité mais ignore les faits critiques qui donneraient une impression différente ». Cela correspond ici.

PS : Heim est journaliste santé pour Appleton Post-Crescent (et le réseau USA TODAY). Son compte Twitter « elle/elle » signale également son soutien à l’avortement, comme la promotion d’un article sur The 19th vantant le « mouvement pour la justice en matière de reproduction » et déchirant la Louisiane pour être un État oppressif sur l’avortement.

En mars, Heim a retweeté un fil Twitter d’abrogation de l’amendement Hyde de la journaliste de CBS Kate Smith, une défenseure de l’avortement mal déguisée.