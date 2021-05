PolitiFact rétracte silencieusement la vérification des faits de la théorie du laboratoire COVID-19 de Wuhan ⋆ .

Politifact de l’Institut Poynter a rétracté l’un de ses contrôles de faits de septembre 2020 sur un virologue de Hong Kong qui a affirmé que le coronavirus était d’origine humaine dans un laboratoire chinois.

Le Dr Li-Meng Yan, virologue et ancien boursier postdoctoral de l’Université de Hong Kong, a déclaré sur Fox News que COVID-19 avait été créé dans un laboratoire de Wuhan et diffusé intentionnellement par le gouvernement chinois à la population. La vérification des faits depuis rétractée affirmait: «L’affirmation est inexacte et ridicule. Nous le notons Pants on Fire! »

«Si vous voulez connaître le motif exact, l’idée exacte, je pense que les gens doivent venir demander au Parti communiste pourquoi ils l’ont fait, car ce sont eux qui le font. Nous ne pouvons pas toujours comprendre leur mauvaise pensée. Vous devez venir leur demander. Mais ce que nous voyons prouve déjà qu’ils ont fait cela, cela a nui à tout le monde dans le monde », a déclaré Yan.

Politifact a affirmé que les publications des utilisateurs sur les réseaux sociaux avaient mentionné les commentaires de Yan et que la vérification des faits était un effort pour arrêter la propagation de la désinformation. Une note de l’éditeur indique maintenant que la théorie de Yan «est plus largement contestée».

“Lorsque cette vérification des faits a été publiée pour la première fois en septembre 2020, les sources de PolitiFact incluaient des chercheurs qui affirmaient que le virus SARS-CoV-2 n’aurait pas pu être manipulé”, indique la note de l’éditeur. «Cette affirmation est maintenant plus largement contestée. Pour cette raison, nous supprimons cette vérification des faits de notre base de données en attendant un examen plus approfondi. »

La vérification des faits originale citait une déclaration de médecine de la nature de mars 2020 affirmant qu’aucune preuve ne montrait que le coronavirus avait été manipulé dans un environnement de laboratoire. Nicholas Wade, journaliste scientifique au New York Times, a écrit un article en mai pour appeler l’évaluation des cinq virologues.

Wade a déclaré que la déclaration était “pleine de trous absurdement grands” et “fondée sur rien d’autre que deux spéculations non concluantes.” Il a ajouté que la déclaration «a convaincu la presse mondiale que le SRAS2 ne pouvait pas s’échapper d’un laboratoire». L’article de Wade a été publié après que plusieurs scientifiques aient publié une lettre dans la revue Science demandant une enquête approfondie sur l’origine du COVID-19.

Après que Yan ait publié lundi un article faisant référence au fait que les virologues ont déterminé qu’il existe des preuves indiquant la théorie des accidents de laboratoire et la théorie naturelle – selon laquelle le virus était transmis d’animaux à humains – Politifact a décidé de retirer sa vérification des faits.

Bien que le site Web ait supprimé sa vérification des faits sur la base des informations disponibles, une vérification des faits sur le représentant Scott Perry, RP.A., est toujours disponible sur le site Web. Perry a affirmé en octobre que le coronavirus avait été «construit» dans un laboratoire basé à Wuhan.

La Daily Caller News Foundation a contacté Politifact qui a ensuite affirmé qu’il était «désormais plus largement contesté» que le coronavirus n’était pas sorti d’un laboratoire. Le vérificateur des faits a néanmoins déclaré à l’appelant qu’ils considéraient toujours les commentaires du membre du Congrès comme faux.