PolitiFact rétracte silencieusement “ Pants on Fire ” qu’il a donné à Tucker Carlson sur COVID l’automne dernier ⋆ .

Andrew Kerr au Daily Caller a rapporté que PolitiFact avait publié une note de l’éditeur le 17 mai rétractant tranquillement un «pantalon en feu» qu’il avait donné à Tucker Carlson en septembre dernier pour une soi-disant «théorie du complot démystifiée» sur les origines du coronavirus à Wuhan, en Chine.

À tout le moins, cela souligne à quel point il peut être embarrassant d’allumer votre «pantalon en feu» sur des spéculations sur quelque chose de controversé qui est encore inconnu. La note se lit comme suit:

Note de l’éditeur, 17 mai 2021: Lorsque cette vérification des faits a été publiée pour la première fois en septembre 2020, les sources de PolitiFact incluaient des chercheurs qui affirmaient que le virus SARS-CoV-2 n’aurait pas pu être manipulé. Cette affirmation est maintenant plus largement contesté. Pour cette raison, nous supprimons cette vérification des faits de notre base de données en attendant un examen plus approfondi. Actuellement, nous considérons que l’allégation n’est pas étayée par des éléments de preuve et en litige. La vérification des faits originale dans son intégralité est conservée ci-dessous à des fins de transparence et d’archivage. [Emphasis added.]

Cela souligne également que PolitiFact s’appuie souvent fortement sur des «experts» et des «chercheurs» pour la prétendue certitude de leurs «vérifications des faits». Ils trouvent des experts qui s’alignent commodément contre les animateurs de Fox News et d’autres conservateurs sur des sujets politiquement controversés – même à l’automne d’une année d’élection présidentielle. Il est «sûr» de le retirer maintenant, alors que l’arrêt de la diffusion de cet argument sur la question numéro un de la course à la présidentielle semblait important le 16 septembre, avec un vote anticipé commençant le 19 ou 20 septembre dans les six premiers États.

Kerr a noté que Daniel Funke de PolitiFact (maintenant avec l’équipe de vérification des faits à USA Today) avait lié à une déclaration publiée dans la revue Nature Medicine en mars 2020 par un groupe de cinq virologues qui affirmaient: «Nos analyses montrent clairement que le SRAS-CoV-2 n’est pas une construction de laboratoire ou un virus délibérément manipulé. » Funke a ajouté: «Depuis la publication de cet article, les autorités de santé publique ont déclaré à plusieurs reprises que le coronavirus n’était pas dérivé d’un laboratoire.»

Nicholas Wade, journaliste scientifique de longue date au New York Times, a écrit en mai que malgré la déclaration de Nature Medicine “Plein de trous absurdement grands” et “fondé sur rien d’autre que deux spéculations non concluantes”, il a réussi à «convaincre la presse mondiale que le SRAS2 n’aurait pas pu s’échapper d’un laboratoire».

PolitiFact a rétracté la vérification des faits de Tucker Carlson après avoir publié lundi un long article sur les origines du COVID-19 qui reconnaissait que certains virologues, tels que le professeur de l’Université Rutgers Richard Ebright, ont fait valoir que les preuves scientifiques disponibles soutiennent à la fois une origine naturelle ou une origine d’accident de laboratoire. .

L’animosité de PolitiFact contre Tucker Carlson est évidente d’après les évaluations des faits: zéro vrai, un vrai pour la plupart, un pour moitié vrai… puis quatre pour la plupart faux, quatre faux et six pantalons en feu. C’est après avoir rétracté le COVID Pants on Fire de Funke. Leur inclinaison vrai à faux est de 14 à 1.